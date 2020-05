«Δεν θα ξαναδούμε τον Κάρι σε τελικούς» (vid)

Για το μέλλον των Ουόριορς μίλησε ο αναλυτής του ΝΒΑ, Νικ Ράιτ, τονίζοντας πως ο Στεφ Κάρι δεν θα ξαναπαίξει στους τελικούς.

«Δυστυχώς για τους φίλους μου στην Bay Area, η απάντηση είναι προφανής. Ο Κλέι υπέστη ρήξη χιαστού, ο Ντουράντ έφυγε. Έχασαν την ευκαιρία να πάρουν έναν ακόμη σταρ όταν αντάλλαξαν τον Ράσελ για τον Ουίγκινς και ένα pick. Δεν θα ξαναδούμε τον Κάρι στους τελικούς. Θεωρώ πως ο Στεφ θα έχει μια σεζόν που θα δείξει απλά πόσο σπουδαίος είναι, ενώ ο Ντρέιμοντ μεγαλώνει. Ακόμα δεν έχουμε δει τον Κλέι να επιστρέφει», ήταν τα λόγια του.

Οι Ουόριορς έχουν 3 πρωταθλήματα και 2 χαμένους τελικούς από το 2015 μέχρι το 2019.

Is the Warriors dynasty over?

"Unfortunately for my friends in the Bay Area, the answer is obviously and unequivocally yes. It didn't end the moment Kevin Durant left. It was on life support when Klay tears his ACL and Kevin Durant leaves. ... It's a wrap now." — @getnickwright pic.twitter.com/2XdgnFgbDS

— First Things First (@FTFonFS1) May 7, 2020