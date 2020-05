Σφίξ’ του το χέρι, Ζήση!

Δεν είναι πολλοί οι Ελληνες που είχαν την ευκαιρία να συγχρωτισθούν κάπου, κάπως, κάποτε με τον Μάικλ Τζόρνταν…

Μετρημένοι, αλλά το δίχως άλλο εκλεκτοί, τυχεροί, προνομιούχοι και πάει λέγοντας…

Ενας απ’ αυτούς είναι ο Ζήσης Σαρικόπουλος ο οποίος μάλιστα έτυχε να τον συζητήσει και να ανταλλάξει δυο κουβέντες μαζί του, πριν από δέκα τρία χρόνια στη Νέα Υόρκη, υπό το άγρυπνο βλέμμα μου!

Το 2007, λοιπόν, προτού αρχίσει να μαζεύει σαν... φιστίκια τα μετάλλια με τις εθνικές ομάδες, ο (τότε παίκτης του Ολυμπιακού) νυν σέντερ του ΠΑΟΚ είχε κατακτήσει τον τίτλο στο Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα, όντας ο αρχηγός της ομάδας του Α' Λυκείου Βύρωνα, που θριάμβευσε και μάλιστα αήττητη, στο Πο της Γαλλίας, με συμπαίκτες τον Νίκο Παππά (Πανελλήνιος) και τον Λεωνίδα Κασελάκη (Ηλυσιακός)!

Λίγες μέρες αργότερα (18 Απριλίου 2007) ταξιδέψαμε παρέα- μαζί με τη μητέρα του, Μάνια και τον εκπρόσωπο της αθλητικής εταιρείας ΝΙΚΕ, Μάνθο Δουζίνα- στη Νέα Υόρκη και μάλιστα απλώσαμε την αρίδα μας σε μια λιμουζίνα που είχαν διαθέσει οι Αμερικανοί για πάρτη του!

Τότε ο Σαρικόπουλος είχε προσκληθεί, μέσω της ΝΙΚΕ και έλαβε μέρος στο ετήσιο «Αll American Jordan Basketball Classic» στο οποίο γνωρίστηκε και έπαιξε μαζί με τον Κώστα Κουφό, τον Νικ Καλάθη, τον Κέβιν Λοβ και τον Ο’ Tζέι Μέιο.

Σε εκείνο το αξέχαστο ταξίδι ο Σαρικόπουλος αντάλλαξε χειραψία με τον Τζόρνταν, συστήθηκε στον Ντέηβιντ Στερν και μέσα σ' όλα αυτά, έπαιξε 15 λεπτά στο ματς των ξένων με τους Αμερικανούς, με απολογισμό 8 πόντους, 12 ριμπάουντ, 2 ασίστ , 3 τάπες και ένα πολύ πλακατζίδικο σχόλιο..

«Φοβερό και θρυλικό γήπεδο το Madison, αλλά έχει κοντές μπασκέτες»!

Τότε ο αριστερόχειρας Ζήσης πήγαινε στη Β’ Λυκείου, αγωνιζόταν στην παιδική ομάδα του Ολυμπιακού και μάλιστα ο Πίνι Γκέρσον τον είχε προσκαλέσει σε δυο προπονήσεις των «μεγάλων».

Στις 8 Οκτωβρίου του 2006 είχε κλέψει την παράσταση στο Τουρνουά με τη συμμετοχή 29 νεαρών παικτών- συμπεριλαμβανομένου και του Βλαδίμηρου Γιάνκοβιτς – το οποίο διοργάνωσε η ΝΙΚΕ στην Καλλιθέα και παρέλαβε το βραβείο του κορυφαίου παίκτη από τον Ντέηβιντ Στεργάκο.

Είκοσι μέρες αργότερα συμμετείχε στην αντίστοιχη εκδήλωση στο «Palalido» του Μιλάνου, άκουσε το όνομα του στην παρουσίαση από τον Ρικάρντο Πίτις και χαιρετήθηκε για πρώτη φορά με τον Τζόρνταν, που του έσφιξε το χέρι και τον κολάκευσε ανανεώνοντας το ραντεβού τους για τον Απρίλιο...

«See you in New York, big guy»!

Και ο Ζήσης του έσφιξε όσο πιο δυνατά μπορούσε το χέρι, διότι κάποιος από τους παρατρεχάμενους του είχε... ρουφιανέψει ότι ο Τζόρνταν σιχαίνεται αυτούς που κάνουν μαλακές χειραψίες, λες και είναι… κοριτσάκια!

Στην Καλλιθέα ο Σαρικόπουλος είχε χαζέψει όλο τον κόσμο με το μπόι, το “γλίστρημα” του μέσα στη ρακέτα, τις κινήσεις και την αντίληψη του παιχνιδιού, μάλιστα ο Στιβ Γιατζόγλου, μαντεύοντας το ενδιαφέρον που θα εκδήλωναν οι Αμερικανοί (κολεγιακοί) recruiters μου είχε πει το εξής: «Με τέτοια προσόντα, οι Αμερικανοί θα τον απαγάγουν και θα βρουν δουλειά ακόμη και στον σκύλο του»!

Δεν ξέρω εάν ο Ζήσης έχει σκύλο, ωστόσο έχει αθλητικά γονίδια από τον πατέρα του, ο οποίος, στα εφηβικά χρόνια του, έπαιξε μπάσκετ στον Ολυμπιακό και την μητέρα του Μάνια Μαρίνου, που υπήρξε κολυμβήτρια και πολίστρια του Εθνικού Πειραιώς.

Αμ’ το άλλο; Εκείνη την Κυριακή (8 Οκτωβρίου του 2006) στην Καλλιθέα, εκ παραδρομής αντί για Ζήση, οι διοργανωτές τον είχαν καταγραμμένο και τον ανέφεραν διαρκώς ως Γιάννη και με αυτό το λανθασμένο όνομα πέρασε στις περισσότερες εφημερίδες της επόμενης μέρας. Παρ' όλα αυτά ήταν (και παραμένει) τόσο ντροπαλός, ώστε δεν διανοήθηκε να πάει στη γραμματεία και να ζητήσει να διορθώσουν το λάθος και να τον πουν με το πραγματικό όνομα του!