Συγκεκριμένα ο «Flash» είχε πει στον Κόουλ την εποχή που ήταν συμπαίκτες στο Μαϊάμι ότι δεν μπορούσε να ευστοχήσει από το κέντρο του γηπέδου.

Στην ερώτηση «τι χάνεις;» ο Ουέιντ απάντησε «τα κλειδιά από την Πόρσε μου» και λίγο αργότερα είδε τον Κόουλ να ευστοχεί.

Dwyane Wade told Norris Cole if you make that shot from half court I’ll give you the keys to my Porsche @pg30_Cole @DwyaneWade #theplatformbasketballpodcast pic.twitter.com/BxVTExNYvm

— Swish Cultures (@swishcultures_) April 26, 2020