Με πέθανες, άτιμη!

Του Τζόρνταν του ταιριάζει αυτό που είπε κάποτε (γενικότερα για τους υποτιμημένους ανθρώπους) ο Μαχάτμα Γκάντι…

Πρώτα, λέει, σε αγνοούν, έπειτα σε κοροϊδεύουν, ύστερα σε πολεμούν και μετά τους νικάς!

Ο Τζόρνταν πέρασε απ’ όλες αυτές τις φάσεις, απλώς στα τέσσερα εξελικτικά στάδια τα οποία όρισε και περιέγραψε ο μεγάλος Ινδός πολιτικός στοχαστής και ακτιβιστής πρόσθεσε κι ένα δικό του: ένα εντελώς και παντελώς δικό του, για να υποδηλώνει τον sui generis τύπο του…

Και στο τέλος γίνεσαι ο Τζόρνταν!

Τον λεγάμενο και τον αγνόησαν και τον κορόιδεψαν και τον πολέμησαν και μετά βεβαίως τους νίκησε όλους. Για την ακρίβεια τους συνέτριψε και έγινε αυτός που έγινε…

Δεν ξέρω εάν έγινε αυτός που επέπρωτο ή αν ταιριάζει και στην περίπτωση του το «I was not supposed to be here» που ξεστόμισε αυτοσαρκαζόμενος ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και αργότερα το επανέλαβε κι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο…

Συν τοις άλλοις, με τον Τζόρνταν έπεσαν κιόλας κάμποσοι σε διάφορες γκάφες!

Μια από δαύτες, με πρωταγωνιστή τον Εμινεμ γράφτηκε τις προάλλες εδώ, αλλά θαρρώ πως υπήρξε η ολιγότερο οδυνηρή σε σχέση με άλλες…

Παρεμπιπτόντως η επιτυχία του Αμερικανού ράπερ υπήρξε ένα από τα επιχειρήματα που γέννησαν μια μνημειώδη ατάκα του Τσαρλς Μπάρκλεϊ…

Περιγράφοντας την εξέλιξη των πραγμάτων στον πλανήτη ο «Sir Charles» είχε πει κάποτε το εξής: «Πάει άλλαξε ο κόσμος, χάλασε. Ο καλύτερος γκόλφερ είναι μαύρος, ο καλύτερος ράπερ λευκός και η Γερμανία αντιτίθεται στον πόλεμο»!

Βεβαίως η γκάφα του Εμινεμ ωχριά μπροστά σε άλλες που συνέβησαν στη ζωή του Τζόρνταν και μάνι μάνι μου έρχονται στο μυαλό μερικές από δαύτες…

Η πρώτη συντελέσθηκε το 1978 όταν ο ασίσταντ κόουτς της σχολικής ομάδας του Εmsley A. Laney High School, ονόματι Κλίφτον «Ποπ» Χέρινγκ τον έκοψε από την ομάδα, προτιμώντας λόγω τον Xάρβεστ ΛιΡόι Σμιθ. Ο Μάικλ γύρισε κλαμένος στο σπίτι ψάχνοντας παρηγοριά στην αγκαλιά των γονιών του, μάλιστα ο αστικός μύθος αναφέρει ότι ο μπαμπάς του τον καθησύχασε λέγοντας του ότι «και τον Αϊνστάιν τον είχαν διώξει απ’ όλα τα σχολεία»!

Όντως μετά από λίγους μήνες, ο Τζόρνταν έχοντας χρησιμοποιήσει ως κίνητρο εκείνη την απόρριψη του δεν πιανόταν και έκοβε ταρίφα 40 πόντων σε κάθε αγώνα!

Eκείνη την εποχή ο «Αir» είχε ύψος μόλις 1μ.80, ενώ ο κατά δέκα ημέρες νεαρότερος του, Σμιθ ήταν 2μ.01. Οι δυο τους παραμένουν πολύ καλοί φίλοι, αλλά βεβαίως οι βίοι τους στο μπάσκετ δεν υπήρξαν παράλληλοι. Ο Σμιθ αργότερα αγωνίσθηκε στην Αγγλία, στη Γερμανία, στη Γαλλία και στην Ιαπωνία, ενώ έχει να επιδείξει μια εξαιρετική επαγγελματική σταδιοδρομία όντας αντιπρόεδρος του ομίλου NBC Universal.

Πόσο φίλοι είναι οι δυο τους; Τόσο ώστε όταν ο Τζόρνταν έγινε διάσημος και ήθελε να διατηρήσει την ιδιωτικότητα του, έκανε τις κρατήσεις δωματίων σε διάφορα ξενοδοχεία με το όνομα του ΛιΡόι Σμιθ!

Εξι χρόνια αργότερα κατεγράφη μια πολύ μεγαλύτερη γκάφα που βεβαίως είχε και αγωνιστικό υπόβαθρο, αλλά τι τα θες, τι τα γυρεύεις…

Στο ντραφτ του 1984 οι Ρόκετς επέλεξαν στο Νο 1 τον Χακίμ Ολάζουον, οι Μπλέιζερς στο Νο 2 τον Σαμ Μπούι και οι Μπουλς στο Νο 3 τον Τζόρνταν. Τι λένε οι αριθμοί; Ο Τζόρνταν σημείωσε 5.987 πόντους σε 179 αγώνες play offs, ενώ ο Μπούι (με τα πήλινα πόδια) έβαλε 423 λιγότερους σε όλη την καριέρα του!

Η τρίτη και μεγαλύτερη απ’ όλες τις γκάφες αποφεύχθηκε την τελευταία στιγμή, το 1989, όταν οι Μπουλς σκέφτηκαν σοβαρά να στείλουν τον Τζόρνταν με ανταλλαγή στους Κλίπερς. Ευτυχώς για εκείνους το trade αποφεύχθηκε και έγινε ό,τι ήταν γραφτό να γίνει…

Σε μια ήσσονος σημασίας γκάφα υπέπεσε και ο Ντούσαν Ιβκοβιτς στον τελικό του τουρνουά McDonalds στις 18 Οκτωβρίου του 1997 στο Παρίσι, όπου οι Μπουλς (λίγο προτού αρχίσει ο «Τελευταίος χορός») νίκησαν τον Ολυμπιακό με 104-78. Τη θυμήθηκε ο ίδιος ο Ντούντα τις προάλλες που ανοίξαμε αυτή την κουβέντα…

«Πίστευα ότι ο Ντούσαν Βούκσεβιτς, επειδή ήταν ψηλός και γρήγορος, μπορούσε να τον μαρκάρει, αλλά βεβαίως ο Μάικλ Τζόρνταν ήταν άπαικτος. Εν πάση περιπτώσει του ζήτησα να τηρεί τις αποστάσεις και να έχει τα μάτια του δέκα τέσσερα, ώστε να μπορέσει να ελέγξει, όσο αυτό ήταν δυνατό και τα τζαμπ σουτ απ΄ έξω και τα ποσταρίσματα από μέσα. Κάποια στιγμή μετά από μια άμυνα, στην οποία δεχθήκαμε καλάθι, του έκανα μια παρατήρηση σε έντονο ύφος και τότε πέρασε δίπλα μας ο Τζόρνταν που γέλαγε και μάλιστα έκανε και έναν μορφασμό, σαν να μας έλεγε “δεν θα γίνει αυτό που θέλετε εσείς, αλλά αυτό που θέλω εγώ”. Δίκιο είχε»!

Έναν χρόνο αργότερα η γκάφα της Μαράια Κάρεϊ υπήρξε πολύ μεγαλύτερη και συν τοις άλλης μακάβρια…

Στις 7 Φεβρουαρίου του 1999 έφυγε από τη ζωή ο βασιλιάς της Ιορδανίας, Χουσέιν μπιν Ταλάλ και η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός έσπευσε να εκφράσει τη θλίψη και τα συλλυπητήρια της προς την οικογένεια του θανόντος, διευκρινίζοντας ότι «ήταν πολύ καλός φίλος μου»!

Κάτι βρόμαγε στην υπόθεση και αυτό διευκρινίσθηκε μετά από λίγη ώρα. Η λεγάμενη άκουσε την είδηση την ώρα που ξύπναγε και μπερδεύτηκε. Είχε πεθάνει ο «King of Jordan» και αυτή νόμιζε ότι η είδηση αφορούσε τον «βασιλιά του μπάσκετ», Μάικλ Τζόρνταν!

Τέσσερα χρόνια αργότερα, πάντως η Κάρεϊ είχε την ευκαιρία να ζητήσει συγνώμη για τη γκάφα της. Πώς; Ήταν εκείνη η οποία στις 9 Φεβρουαρίου του 2003 στην ανάπαυλα του All Star Game στη Philips Arena της Ατλάντα, τραγούδησε το «Ηero» που ήταν αφιερωμένο στον Τζόρνταν, επί τη ευκαιρία του κύκνειου άσματος του.