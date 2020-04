Κάρι και Ουέιντ ονειρεύονται ματς Χιτ vs Ουόριορς! (poll & vid)

Ωραία κουβεντούλα έκανα οι Κάρι και Ουέιντ, οι οποίοι είχαν παρέα και τις συζύγους τους.

Οι δυο τους φαίνεται πως ονειρεύονται μια κόντρα Χιτ vs Ουόριορς.

Σκέφτηκαν την πιθανότητα οι Χιτ της Big-Three (ΛεΜπρόν, Ουέιντ, Μπος) να έπαιζε με τους... πολεμιστές με Κάρι, Ντουράντ, Τόμπσον και Γκρίν.

Tο Γκόλντεν Στέιτ μετρά 2 πρωταθλήματα με KD (2017 και 2018), ενώ πήρε και εκείνο το 2015 χωρίς εκείνον. Από την άλλη το Μαϊάμι κατέκτησε τον τίτλο το 2012 και το 2013.

Heat Big 3 vs. peak Warriors

D-Wade had to ask Steph about it.

(via @DwyaneWade) pic.twitter.com/mpYzrbjWRz

— SportsCenter (@SportsCenter) April 25, 2020