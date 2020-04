Κορονοϊος: Νίκησε την Covid-19 ο ιδιοκτήτης των Νικς (pic)

Ευχάριστα ήταν τα νέα αναφορικά με τη μάχη που έδωσε με τον κορονοϊό, ο ιδιοκτήτης των Νικς Τζέιμς Ντόλαν. Ο Ντόλαν ήταν από τα πρώτα κρούσματα του κορονοϊού στο NBA, ωστόσο ξεπέρασε το πρόβλημα και είναι έτοιμος να βοηθήσει. Για την ακρίβεια θα δωρίσει πλάσμα αίματος για την έρευνα που γίνεται από επιστήμονες προκειμένου να βρεθεί θεραπεία για τον ιό.

MSG spokesperson confirms Knicks owner James Dolan has recovered from the coronavirus and plans to donate his blood plasma to research, per @NYP_Brooksie pic.twitter.com/GW9bzoo8V7

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 22, 2020