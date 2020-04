Νετς: Ο Λου ενδιαφέρεται για τη θέση του προπονητή (pic)

Μετά την αποχώρηση του Κένι Άτκινσον, οι Νετς ψάχνουν για τον νέο τους head coach.

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, ο Τάι Λου ενδιαφέρεται για την συγκεκριμένη θέση, αφού ψάχνει τρόπο να μπει ξανά στην πρώτη γραμμή της προπονητικής.

Μην ξεχνάμε πως αν συμβεί αυτός ο... γάμος, ο Λου θα συναντήσει ξανά τον Κάιρι Ίβρινγκ, με τον οποίο πήραν παρέα το πρωτάθλημα με τους Καβς το 2016.

O Λου είναι assistant του Ρίβερς στους Κλίπερς.

Ty Lue is interested in the Nets' head coaching job, per @SBondyNYDN

Possible reunion in Brooklyn? pic.twitter.com/8Nz3eoflNb

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 20, 2020