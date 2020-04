Πιτίνο: «Δεν ήξερα ότι στον Τζόρνταν άρεσε τόσο η μπύρα πιπερόριζας»! (pic)

Ο μπασκετικός πλανήτης κινείται στους ρυθμούς του Last Dance, του ντοκιμαντέρ για τον Μάικλ Τζόρνταν και το τελευταίο πρωτάθλημα του Air με τους Μπουλς το 1998.

Από την πλευρά του, ο Ρικ Πιτίνο παρακολούθησε και ο ίδιος τα πρώτα δυο επεισόδια κι έκανε το σχόλιο του στο Twitter: «Ο Τελευταίος Χορός του Μάικλ Τζόρνταν ήταν κάτι που το είχαμε ανάγκη. Δεν ήξερα ότι του άρεσε τόσο πολύ να πίνει μπύρα πιπερόριζας»!

MJ’s last dance was much needed content. Didn’t know he loved drinking ginger ale that much

— Rick Pitino (@RealPitino) April 20, 2020