ThaLastDance spoiler alert: Ο Τζόρνταν μιλάει για το πάρτι κοκαΐνης των Μπουλς! (vid)

Το ντοκιμαντέρ για τον Μάικλ Τζόρνταν και τους Μπουλς και το back-to-back του 1997-98 κυκλοφόρησε κι ήδη από τα πρώτα δύο επεισόδια άφησε τρομερές εντυπώσεις.

Και πώς να μην το κάνει αυτό, όταν μπαίνει στα «ενδότερα» της ομάδας που μεσουράνησε τη δεκαετία του '90, έχοντας στο δυναμικό της τον «G.O.A.T.»;

Ο 57χρονος, νυν ιδιοκτήτης των Χόρνετς, έκανε και μια - από τις πολλές που θα ακολουθήσουν - αποκάλυψη στο «The Last Dance» από την rookie σεζόν του (1984-85).

Και αυτή αφορούσε το πάρτι κοκαΐνη και γυναίκες που είχαν διοργανώσει οι συμπαίκτες του στην προετοιμασία της ομάδας.

Αρχικά, το γέλιο του στην ερώτηση του δημοσιογράφου είναι ασταμάτητο και δηλώνει και την αλήθεια της πράξης. Και στη συνέχεια ο MJ λέει:

«Τα παιδιά έκαναν πράγματα που δεν έβλεπα. Στην preseason ήμασταν σε ένα ξενοδοχείο και προσπαθούσα να βρω τους συμπαίκτες μου. Άρχισα να χτυπάω πόρτες. Πίσω από μία άκουσα κάποιον να κάνει "σσσ, κάποιος είναι έξω". Φώναξε "ποιος είναι;" και είπα "ο MJ" και μετά είπε "είναι απλά ένας rookie, μην ανησυχείτε γι' αυτόν". Άνοιξε την πόρτα, περπάτησα μέσα και όλη η ομάδα ήταν εκεί μέσα. Ήταν πράγματα που δεν είχα δει ποτέ ξανά στη ζωή μου ως νέο παιδί. Γραμμές, γυναίκες... Το πρώτο πράγμα που είπα ήταν "εγώ φεύγω". Το μόνο που σκεφτόμουν ήταν πως αν κάποιος ερχόταν εδώ, είμαι τόσο ένοχος, όσο εκείνοι σε αυτό το δωμάτιο. Κι από εκείνο το σημείο και μετά ήμουν στην ουσία μόνος μου».

