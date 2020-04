Ολαντίπο: «Δεν μπορώ να... ελέγξω τον κορονοϊό, αλλά υπάρχουν τρόποι να γίνω καλύτερος» (pic)

Πριν μπορέσει να νιώσει και πάλι πολύτιμο μέλος των Πέισερς και να μπορέσει να θυμίσει all star παίκτη, ήρθε ο κορονοϊός και έτσι ο Βίκτορ Ολαντίπο κάνει υπομονή όπως όλος ο κόσμος.

Ο ηγέτης της Ιντιάνα που στάθηκε στα συναισθήματα του μετά τον τραυματισμό που ξεπέρασε, ενώ έδειξε την νοοτροπία του απέναντι στον κορονοϊό.

«Δεν μπορώ να πω πως είμαι 100% έτοιμος, ενώ έρχομαι από τραυματισμό. Δεν μπορώ να ελέγξω τον κορονοϊό ούτε αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Αλλά μπορώ να ελέγξω τη νοοτροπία μου. Παρόλο που υπάρχουν περιορισμοί, ακόμα υπάρχουν τρόποι για να γίνω καλύτερος», ανέφερε.

Πάντως ο ίδιος έχει βρει μια διέξοδο, αφού κάθε Παρασκευή τραγουδά live στο instagram, έχοντας μαζί του 3 διαφορετικούς καλλιτέχνες κάθε φορά.

NBA and NBPA agree that 25 percent of player paychecks will be withheld beginning May 15, per @wojespn. May 1 checks will be paid in full. pic.twitter.com/ZfuazB3gv1

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) April 17, 2020