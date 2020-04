ΝΒΑ: Τέλος από τους Νικς ο Ντέιβιντ Μπλατ (pic)

Έπειτα από την αποχώρηση του από την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού στις αρχές της σεζόν, ο Αμερικανοϊσραηλινός προπονητής δήλωσε ανυπόμονος για τα επόμενα βήματα και τις νέες προκλήσεις στη ζωή του.

Ο Μπλατ ουδέποτε χρησιμοποίησε ως δικαιολογία την ασθένειά του, τουναντίον ξεκαθάρισε εξ αρχής πως θέλει να συνεχίσει να προσφέρει και οι Νεοϋορκέζοι ανακοίνωσαν στις 18 Δεκεμβρίου την έναρξη της συνεργασίας τους από τη θέση του συμβούλου στο αγωνιστικό τμήμα.

Όπως αναφέρουν στις ΗΠΑ, ο Μπλατ δεν θα συνεχίσει στο πόστο του αφού η συνεργασία τους ολοκληρώθηκε.

David Blatt will not remain on with the Knicks - source confirms @NYPost_Berman tweet, hired by Steve Mills as a consultant to transition from coaching to front office. Consulting agreement ended.

— Steve Popper (@StevePopper) April 15, 2020