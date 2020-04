Κορονοϊός: Ο Σι Τζέι Μακ Κόλουμ κάνει #safehands challenge (vid)

Ο γκαρντ του Πόρτλαντ έδειξε βήμα-βήμα το πώς πρέπει να πλένει κάποιος τα χέρια του και με ποιον τρόπο να είναι προσεκτικός, ακόμα και όταν βρίσκεται στην διαδικασία του πλυσίματος.

Από τη πλευρά του προκάλεσε τον Βίκτορ Ολαντίπο των Πέισερς, τον πρώην συμπαίκτη του και νυν σέντερ του Μαϊάμι, Μέιερς Λέοναρντ, όπως επίσης και τον γνώριμο στο ελληνικό κοινό αδερφό του, Έρικ ΜακΚόλουμ.

Thank you for nominating me to complete the @who #SAFEHANDS challenge @paugasol !

It’s very important you wash your hands thoroughly during this time of Covid-19!

My nominees are my Homies @VicOladipo @MeyersLeonard and my big brother @ErrickM3 pic.twitter.com/y6xkh30ba9

— CJ McCollum (@CJMcCollum) April 15, 2020