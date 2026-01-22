Η ΠΑΕ Πανιώνιος με ανακοίνωση της «απάντησε» στην ανάρτηση των οργανωμένων οπαδών, η οποία έκανε λόγο για αποτυχία διοίκησης και παικτών.

Μπορεί να απομένουν ακόμα επτά παιχνίδια για την «κούρσα» ανόδου στη Stoiximan Super League, όμως οι οργανωμένοι οπαδοί του Πανιωνίου μέσω ανάτρτησης στα Social Media έκαναν λόγο για αποτυχία διοίκησης και παικτών, αναφορικά με το στόχο της ανόδου.

Από την πλευρά της η «κυανέρυθρη» ΠΑΕ με ανακοίνωση της απάντησε στους «Πάνθηρες», τονίζοντας πως εφόσον χαθεί η άνοδος θα πρόκειται για αποτυχία και απηύθυνε ερώτημα προς τους οπαδούς εάν θα ζητήσουν συγγνώμη σε περίπτωση που οι παίκτες του Παύλου Δερμιτζάκη κάνουν την ανατροπή στη «μάχη» με την Καλαμάτα.

Θυμίζουμε πως ο Ιστορικός μια αγωνιστική πριν το φινάλε της κανονικής διάρκειας της Super League 2 είναι στο -7 από την κορυφή και εάν δεν αλλάξει κάτι στην τελευταία «στροφή» η διαφορά θα πέσει στα Play Offs, λόγω της διαίρεσης των βαθμών. Από τη στιγμή που η Μαύρη Θύελλα «κλείδωσε» την πρωτιά του Νότου εξασφάλισε και την ισοβαθμία.

H ανακοίνωση του Πανιωνίου

«Σε συνέχεια της συνέντευξης του Προέδρου της ΠΑΕ και της ανακοίνωσης–απάντησης των Πανθήρων, η οποία έτυχε σημαντικής υποστήριξης από πολλούς φιλάθλους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα θέλαμε, μία ημέρα μετά και με ψυχραιμία, να επισημάνουμε τα εξής:

Το μέγεθος μιας ομάδας καθορίζεται από την ιστορία της και τον κόσμο της. Συνεπώς, σε καμία περίπτωση η ΠΑΕ δεν πρόκειται να έρθει σε ρήξη με οποιονδήποτε αποτελεί μέλος της Πανιώνιας οικογένειας, ακόμη και όταν σημειώνονται αστοχίες που οδηγούν σε τιμωρίες ή πρόστιμα και προκαλούν ζημιά στην ομάδα.

Αυτό που προσπαθούμε ωστόσο να κατανοήσουμε, είναι ποιον ακριβώς σκοπό εξυπηρετούν και σε τι συμβάλλουν οι χαρακτηρισμοί προς τη διοίκηση και τους ποδοσφαιριστές μας ότι «φέτος είστε όλοι αποτυχημένοι», τη στιγμή που ο τελικός στόχος δεν έχει χαθεί. Ιδίως όταν, παράλληλα, πολλοί φίλαθλοι φτάνουν στο σημείο να χαρακτηρίζουν τη διοίκηση και τους παίκτες ανίκανους και άχρηστους.

Έχοντας πλήρη επίγνωση ότι στις επτά τελευταίες αγωνιστικές θα δίνουμε σε κάθε παιχνίδι μάχη με την πλάτη στον τοίχο, προκειμένου να πετύχουμε τον μοναδικό μας στόχο, δηλαδή την άνοδο και βλέποντας τη μεγάλη πλειοψηφία των οπαδών μας να έχει ήδη προεξοφλήσει επισήμως την αποτυχία μας, θα θέλαμε να θέσουμε το εξής ερώτημα:

Εμείς δηλώσαμε ξεκάθαρα ότι αν δεν τα καταφέρουμε, θα έχουμε αποτύχει.

Εσείς, αν τα καταφέρουμε, θα έρθετε να ζητήσετε συγγνώμη;».