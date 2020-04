Τέιτουμ: «Ο Κάρι άλλαξε το μπάσκετ»! (vid)

Τα τελευταία πέντε χρόνια ο Στεφ Κάρι έχει κατακτήσει τρία πρωταθλήματα (2015, 2017, 2018) και δυο βραβεία MVP (2015, 2016), έχει συμμετάσχει σε ισάριθμα All-Star Game και μετράει τρεις συμμετοχές στην All-NBA First Team.

Από την πλευρά του, ο Τέιτουμ εξήγησε πως ο Κάρι ανήκει στο Top-20 και παραδέχθηκε πως ο άσος των Ουόριορς άλλαξε τον τρόπο προσέγγισης του παιχνιδιού.

«Ανήκει στους 20 καλύτερους παίκτες όλων των εποχών... Άλλαξε το παιχνίδι. Πλέον δεν θέλουν να σουτάρεις από μέση απόσταση. Απλώς... σούταρε τρίποντα»!

"Top 20 players of all time. … Changed the game, bro. They don’t want you to shoot mid-range no more. Just trey balls."

