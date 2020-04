Ο Καλαϊτζάκης δήλωσε συμμετοχή στο ντραφτ

Ο Γιώργος Καλαϊτζάκης πήρε αρκετό χρόνο συμμετοχής με την Νεβέζις στο λιθουανικό πρωτάθλημα, αγωνιζόμενος με μορφή δανεισμού από τον Παναθηναϊκό.

Ο νεαρός διεθνής δήλωσε συμμετοχή στην φετινή διαδικασία του ντραφτ.

Μιλώντας στο ESPN ανέφερε σχετικά, «Αυτή τη στιγμή είμαι στη Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς, η σεζόν στην Λιθουανία διακόπηκε οριστικά. Επιστρέψαμε σπίτι πριν τους περιορισμούς στα ταξίδια. Δουλεύω κάθε μέρα και περνάω χρόνο με την οικογένειά μου, πράγμα που δεν συμβαίνει συχνά. Κάνω βάρη, έχουμε και μια μπασκέτα στο σπίτι και προσπαθώ να μείνω σε φόρμα. Δουλεύω το κορμί μου όσο μπορώ, με τις δεδομένες συνθήκες.

Σκόπευα να πάω στις ΗΠΑ στο τέλος της σεζόν, να προπονηθώ και να κάνω δοκιμές, όμως τώρα αυτό είναι αδύνατο να συμβεί. Θέλω να δουλέψω όσο περισσότερο μπορώ στη χώρα μου. Αν μας επιτραπεί, θα φέρω στην Ελλάδα στον ασίσταντ της Νεβέζις, τον κόουτς Μαρτίνας Στανκοβίτσιους, για να με βοηθήσει με τις ατομικές προπονήσεις».

