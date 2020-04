Κάρι: «Θέλω να ρίξω 60άρα σε όλη την λίγκα!» (vid)

Ορεξάτος είναι ο Στεφ Κάρι στην καραντίνα και ανυπομονεί να επιστρέψει στα παρκέ. Σε ερώτηση που του έγινε από τον ΜακΓκι για το σε ποια ομάδα ή παίκτη θα ήθελε να ρίξει 60 πόντους, δεν έκανε εξαιρέσεις και απάντησε σε όλους, με τους δυο τους να ξεσπούν σε πανηγυρισμούς..

Η λίγκα σίγουρα νιώθει κάπως άβολα όταν ο Κάρι δείχνει τέτοιες διαθέσεις...

.@JaValeMcGee asked @StephenCurry30 what team or player he’d want to drop 60 on …

Steph’s response: “Everybody.” (via @NBA) pic.twitter.com/YaKo9Y7Lxj

— ESPN (@espn) April 11, 2020