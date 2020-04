ΝΒΑ - Κορονοϊός: Ένας μήνας από το lockdown και τα σημεία-σταθμοί! (pics)

Βρισκόμαστε πλέον ένα μήνα μακριά από τη στιγμή που το ΝΒΑ... έκλεισε τις πόρτες του λόγω κορονοϊού και το gazzetta.gr θυμίζει όλες τα σημαντικά σημεία της δύσκολης αυτής κατάστασης μέχρι σήμερα.

11 Μαρτίου – Θετικός στον κορονοϊό ο Γκομπέρ και αναβολή του πρωταθλήματος

Το ματς των Τζαζ με τους Θάντερ αναβάλλεται αρχικά, αφού όπως γίνεται γνωστό στη συνέχεια ο Ρούντι Γκομπέρ έχει προσβληθεί από κορονοϊό. Μόλις γνωστοποιείται το θέμα με τον Γάλλο σέντερ, το NBA με επίσημη ανακοίνωσή του αναφέρει πως αποφασίστηκε η διακοπή του πρωταθλήματος μέχρι νεοτέρας, ενώ τονίζεται πως θα πρέπει αρχικά να κάνουν εξετάσεις οι παίκτες όλων των ομάδων.

12 Μαρτίου - Σε καραντίνα οι ομάδες, θετικός και ο Μίτσελ, ενημέρωση του ΝΒΑ για τουλάχιστον 1 μήνα off

Jazz star Donovan Mitchell has tested positive for the coronavirus, league sources tell ESPN. Jazz players privately say that Rudy Gobert had been careless in the locker room touching other players and their belongings. Now a Jazz teammate has tested positive. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 12, 2020

Αμέσως οι ομάδες που έχουν παίξει με τους Τζαζ τις τελευταίες μέρες μπαίνουν σε καραντίνα και φυσικά οι Τζαζ. Ράπτορς και Ουίζαρντς γίνονται οι πρώτες ομάδες που ανακοινώνουν πως λαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση του ιού και την προφύλαξη των παικτών τους.

H λίγκα αποφασίζει να αναβάλλει τη σεζόν μέχρι νεωτέρας και ενημερώνει τις ομάδες πως το πρωτάθλημα θα αναβληθεί για τουλάχιστον ένα μήνα.

Μετά τον Γάλλο σέντερ, έγινε γνωστό πως και ο συμπαίκτης του στους Τζαζ, Ντόνοβαν Μίτσελ έχει προσβληθεί απο τον ιό, με τον Spida να αφήνει το μήνυμα του στο instagram, ζητώντας υπεύθυνη συμπεριφορά από τους ανθρώπους.

12 Μάρτη - Η συγγνώμη του Γκομπέρ

Ο Γάλλος σέντερ ζητά συγγνώμη για την συμπεριφορά του και τονίζει πως όλοι θα πρέπει να μεινουν ασφαλείς. ««Θέλω να ευχαριστήσω άπαντες για το ενδιαφέρον και την υποστήριξη τις τελευταίες 24 ώρες. Έχω βιώσει τόσα συναισθήματα από τη στιγμή που έμαθα τη διάγνωση μου. Κυρίως φόβο, άγχος και ντροπή! Το πρώτο και πιο σημαντικό είναι ότι θα ήθελα να απολογηθώ δημόσια στους ανθρώπους τους οποίους ενδεχομένως έβαλα σε κίνδυνο. Εκείνη τη στιγμή δεν είχα ιδέα ότι είχα νοσήσει... Ελπίζω η ιστορία μου να λειτουργήσει ως προειδοποίηση ώστε άπαντες να το πάρουν σοβαρά. Θα κάνω τα πάντα να υποστηρίξω τις προσπάθειες με αυτή την εμπειρία, όπως και να τους μάθω να αποτρέψουν τη διάδοση του ιού. Θα αναρρώσω πλήρως. Σας ευχαριστώ ξανά για τη στήριξη. Πρέπει όλοι να ακολουθήσουν τα βήματα για να μείνουν ασφαλείς και υγιείς»

12 Μάρτη - Αρχίζει η βοήθεια των NBAers στο προσωπικό των γηπέδων

It’s bigger than basketball! And during this tough time I want to help the people that make my life, my family’s lives and my teammates lives easier. Me and my family pledge to donate $100,000 to the Fiserv Forum staff. We can get through this together! — Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) March 13, 2020

Την αρχή κάνει ο Κέβιν Λοβ που δίνει 100.000 δολάρια στους ανθρώπους που δουλεύουν στο γήπεδο και εξαιτίας της μη διεξαγωγής αγώνων του ΝΒΑ το επόμενο διάστημα δεν θα έχουν εισόδημα. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μιμείται τον αντίπαλο του και ενημερώνει ότι δωρίζει 100.000 δολάρια στο προσωπικό του Fiserv Forum. Το ίδιο κάνει και ο Μίντλετον, ενώ το παράδειγμα τους ακολουθούν και άλλοι πάικτες σαν τον Ζάιον και τον Γκρίφιν και τον Εμπίντ όσο παιρνούν οι μέρες.

13 Μάρτη - Οι πρώτες συζητήσεις για τους μισθούς των παικτών

Το ΝΒΑ συμφωνεί με την Ένωση Παικτών για αναβολή μέχρι 10 Απριλίου, μια μέρα που θα επανεξεταστεί η κατάσταση που θα επικρατεί τότε με τον ιό, ενώ κανονικά θα γίνει η πληρωμή των παικτών στις 15 Μάρτη παρά την αναβολή. Στέλνει mail στους παίκτες, εκεί όπου υπάρχει ένας ειδικός όρος (force majeure), ο οποίος περιλαμβάνει σενάρια όπως επιδημίες, φυσικές καταστροφές και πολέμους.

Ο όρος "force majeure" βρίσκεται μέσα στην CBA (συλλογική σύμβαση εργασίας των παικτών με την λίγκα) και επιτρέπει στους ιδιοκτήτες να γλιτώσουν μέρος των χρημάτων από τα συμβόλαια σε περίπτωση που το πρωτάθλημα διακοπεί για λόγους ανωτέρας βίας (force majeure) δηλαδή επιδημίες, λιμούς, πολέμους.

Η Ένωση Παικτών με αυτόν τον τρόπο θέλει διασφαλίσει ότι δεν θα ενεργοποιηθεί αυτός ο όρος, αφού το πρωτάθλημα δεν έχει διακοπεί οριστικά.

Αρκετές ομάδες πληρώνουν κανονικά του υπαλλήλους στο διάστημα απουσίας

Μάβερικς, Μπακς, Χοκς κάνουν την αρχή και τους ακολουθούν Λέικερς, Κλίπερς και Κινγκς πληρώνοντας κανονικά τους υπαλλήλους τους κατά το διάστημα που οι... πόρτες της λίγκας θα παραμείνουν κλειστές εξαιτίας του κορονοϊού. Έτσι στέκονται στο πλευρό των ανθρώπων που δουλεύουν στα γήπεδα την περίοδο των αγώνων και συνείσφεραν με τον τρόπο τους στην ομάδα.

16 Μάρτη - Τέλος οι ομαδικές προπονήσεις και τρίτο κρούσμα ο Γουντ

Detroit Pistons‘ Christian Wood has tested positive for coronavirus, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Wood had 30 and 11 rebounds against Rudy Gobert on Saturday night before a career-high 32 on Wednesday. Sources say Wood has shown no symptoms and is doing well. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 15, 2020

Οι ιθύνοντες του πρωταθλήματος με νέα οδηγία απαγορεύουν τις ομαδικές προπονήσεις. Φυσικά, ο καθένας μπορεί να προπονείται μόνος του, ενώ οι παίκτες μπορούν να επιστρέψουν σπίτι τους ακολουθώντας όλες τις απαραίτητες οδηγίες υγιεινής.

Μετά τους Γκομπέρ και Μίτσελ, ο Γουντ των Πίστονς γίνεται ο τρίτος παίκτης που προσβάλλεται από τον ιό.

17 Μάρτη – Θετικοί 4 παίκτες των Νετς

Γίνεται γνωστό πως τέσσερις παίκτες των Νετς βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό και όλη η ομάδα τέθηκε σε καραντίνα! Ένας από αυτούς είναι ο Κέβιν Ντουράντ, όπως αποκαλύπτεται μετά από λίγες ώρες.

19 Μάρτη – Κλείνουν τα προπονητικά κέντρα

Teams were informed today in a memo about facilities closing --with players being encouraged to take aggressive measures to continue to avoid contact with others and remain home as much as possible. https://t.co/3OedPb4qFt — Shams Charania (@ShamsCharania) March 19, 2020

Η λίγκα ενημερώνει τις ομάδες μέσω mail πως οι προπονητικές εγκαταστάσεις κάθε franchise κλείνουν για την πρόληψη αθλητών και staff. Δίνεται η οδηγία στους παίκτες να πάρουν δραστικά μέτρα και να συνεχίσουν να αποφεύγουν τις επαφές με άλλους, μένοντας σπίτι όσο το δυνατόν περισσότερο. Επιπλέον τους τονίζεται πως καλό θα ήταν να παραμείνουν στην πόλη την οποία βρίσκονται.

20 Μάρτη – Αυξάνονται τα κρούσματα

Ανεβαίνει ο αριθμός των ανθρώπων του ΝΒΑ που έχουν προσβληθεί από τον covid-19. Μάρκους Σμαρτ, 2 παίκτες των Λέικερς, τρία μέλη των Σίξερς και ένα των Νάγκετς βρίσκοναι θετικά στον ιό.

24 Μάρτη – Σκέψεις για επανέναρξη

Στο ΝΒΑ σκέφτονται να έχει ολοκληρωθεί η φετινή σεζόν στις αρχές Σεπτεμβρίου. Για να γίνει αυτό θα πρέπει τα playoffs να ξεκινήσουν την 1η Ιουλίου και για να συμβεί αυτό με τη σειρά του θα πρέπει τα προπονητήρια να ανοίξουν αρκετά νωρίτερα.

Ορισμένες ομάδες αντιδρούν στο κλείσιμο των προπονητικών εγκαταστάσεων και μάλιστα όχι μόνο τις άφησαν ανοικτές, αλλά δίνουν το δικαίωμα στους παίκτες του να γυμνάζονται ατομικά για μισή ώρα κάθε μέρα. Ο Ανταμ Σίλβερ όμως ουσιαστικά επιβάλλει το κλείδωμα των εγκαταστάσεων για να περιορίσει την εξάπλωση του ιού χρησιμοποιώντας την σχετική Κυβερνητική απόφαση.

26 Μάρτη - Ο Σίλβερ και οι ιδιοκτήτες δίνουν το καλό παράδειγμα

Η λίγκα αποφασίζει να μειώσει κατά 20% τους μισθούς των 100 υψηλά αμοιβομενων παραγόντων στα γραφεία της παγκοσμίως. Μεταξύ αυτών ο ιθύνων νους της λίγκας, ο κομισάριος του ΝΒΑ Άνταμ Σίλβερ!

27 Μάρτη – Las Vegas και ενδεχόμενο best of five τελικών

Σύμφωνα με πηγές του cnbc, ένα από τα σενάρια θα ήταν να ακυρωθεί η κανονική διάρκεια της σεζόν και μέσω ενός «μίνι τουρνουά» να μπορέσουν οι χαμηλότερες ομάδες στην βαθμολογία να μπουν στα playoffs. Στη συνέχεια, μπορεί να υπάρξει μια σειρά best-of-five στον πρώτο γύρο κι έπειτα νοκ άουτ αγώνες, μέχρι τους τελικούς, που θα είναι επίσης best-of-five σειρά. Το τουρνουά και οι τελικοί θα διοργανώνονταν στα «Thomas & Mack Center» και «Cox Pavilion», όπου και φιλοξενείται ετησίως το Summer League.

27 Μάρτη – Αναρρώνουν πλήρως οι Γκομπέρ και Μίτσελ

Ευχάριστα μαντάτα μετά από καιρό στη λίγκα, αφού γίνεται γνωστό πως οι 2 παίκτες που προσβλήθηκαν πρώτοι από τον ιό έχουν αναρρώσει πλήρως μετά από εξετάσεις που τους έγιναν.

31 Μάρτη - Η... χασούρα και ο Σεπτέμβρης

Το οικονομικό επιτελείο της λίγκας έχει ήδη «τοποθετήσει» την «χασούρα» στα επίπεδα των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Κι αυτό φυσικά, με την προϋπόθεση ότι οι αγώνες θα ξαναρχίσουν στα μέσα Ιουνίου και η σεζόν θα ολοκληρωθεί στις αρχές του Σεπτέμβρη.

Αυτός είναι ένας στόχος που ο Άνταμ Σίλβερ και οι συνεργάτες του δεν δείχνουν διατεθειμένοι να διαπραγματευθούν. Κι αυτό γιατί σε περίπτωση που η σεζόν διακοπεί οριστικά (ή δεν τελειώσει), τότε η οικονομική «τρύπα» θα μεγαλώσει και δεν αποκλείεται και πλησιάσει σε διπλάσιο νούμερο!

Το τουρνουά 2K και το Horse

.@NBA2K's "Players-Only" tournament will air starting this Friday on @ESPN. Here are the brackets - who do you think is gonna take it all? pic.twitter.com/51ltOfjeqR — The Boardroom (@boardroom) March 31, 2020

To NBA προσπαθεί να κρατήσει όσο μπορεί το ενδιαφέρον, διοργανώνοντας τουρνουά μεταξύ παικτών στο NBA 2K 20. Ντουράντ, Κάζινς, Μίτσελ Ντράμοντ, Ντέρικ Τζόουνς, Τρέι Γιανγκ, Χάρισον Μπαρνς, Χασάν Ουατσαϊντ, Πατ Μπέβερλι, Ρούι Χατσιμούρα, Ντέβιν Μπούκερ, Μάικλ Πόρτερ, Ζακ ΛαΒίν, ΝτεΆντρε Έιτον, Μοντρέζλ Χάρελ και Ντομάντας Σαμπόνις.

Μετά από μέρες βάζει ακόμα ένα όμορφο project στο παιχνίδι. Η... αγωνιστική δράση επιστρέφει στο ΝΒΑ, έστω και από τα σπίτια μερικών παικτών προκειμένου να διαγωνιστούν στο HORSE. Η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε τις λεπτομέρειες και τα «ζευγάρια» του HORSE, το οποίο θα ξεκινήσει στις 12 του μήνα. Το πρώτο ζευγάρι είναι αυτό του Τρέι Γιανγκ με τον Τσόνσι Μπίλαπς ενώ ο νικητής θα παίξει με το «ζευγάρι» της Τάμικα Κάτσινγκς με τον Μάικ Κόνλεϊ Τζούνιορ.

1 Απρίλη – Ανάρρωση από τον κορονοϊό για τους παίκτες των Νετς

Τα καλά νέα συνεχίζονται στο ΝΒΑ, αφού ο Κέβιν Ντουράντ και οι 3 συμπαίκτες του που είχαν πορσβληθεί από τον ιό, έχουν αναρρώσει πλήρως.

4 Απρίλη – Σενάριο οριστικής διακοπής

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μπράιαν Ουίντχορστ, το ΝΒΑ ετοιμάζεται να ακυρώσει τη σεζόν 2019-20 μετά και το... κλείσιμο του πρωταθλήματος της Κίνας (CBA), η οποία πήγε να ξεκινήσει τη λίγκα της, αλλά η Κυβέρνηση είχε άλλη άποψη λόγω της πανδημίας. Υπάρχει μεγάλη απαισιοδοξία για τη συνέχιση του πρωταθλήματος, ενώ ακόμα πιο δύσκολη την κατάσταση κάνουν όσα έγιναν πριν από λίγες ώρες.

Το ΝΒΑ έκανε πρόταση στην Ένωση Παικτών για μείωση της τάξης του 50% από την δόση της 15ης Απριλίου. Στον αντίποδα οι παίκτες πρότειναν μείωση 25% από τα μέσα Μάη και έτσι υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις 2 πλευρές.

4 Απρίλη- Το μήνυμα του Σίλβερ στον Τραμπ

Ο Άνταμ Σίλβερ υπενθυμίζει στον Ντόναλντ Τραμπ πως το πιο σημαντικό για την επανεκκίνηση του ΝΒΑ είναι να δώσουν το «πράσινο φως» οι γιατροί. Στην conference call που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζει πως το ΝΒΑ δεν πρόκειται να γίνει επανεκκίνηση εν μέσω πανδημίας.

7 Απρίλη – Τα… γρήγορα τεστ θα είναι σύμμαχος της επανέναρξης

NBA and NBPA have been working together to assess rapid-response testing devices that could possibly give accurate results within minutes, per @Baxter This process could be a first step toward potentially resuming play pic.twitter.com/MZeuGsdoBc — Bleacher Report (@BleacherReport) April 7, 2020

Η λίγκα ξεκινά να δουλεύει μαζί με την Ένωση Παικτών έτσι ώστε να εξασφαλίσουν τα γρήγορα τεστ, τα οποία θα δίνουν αποτελέσματα για τον κορονοϊό μέσα σε λίγα λεπτά, από τότε που θα ελέγχεται ο κάθε άνθρωπος. Αν συμβεί αυτό, θα είναι το πρώτο βήμα που θα συμβάλλει στην επανέναρξη του πρωταθλήματος. Η συγκεκριμένη κατάσταση απαιτεί και καθημερινούς ελέγχους.

9 Απρίλη – Οι παίκτες θα πληρωθούν κανονικά

Αν και αρχικά είχε προταθεί μείωση που έφτανε το 50% όσον αφορά τον επόμενο μισθό τους και η Ένωση Παικτών αντιπρότεινε 25%, οι παίκτες θα πληρωθούν κανονικά στις 15 Απριλίου.

Αυτή είναι η ημερομηνία που θα καταβληθεί στους λογαριασμούς των παικτών η μισθοδοσία από τις ομάδες, ενώ τα πάντα παραμένουν ακόμη ανοικτά όσον αφορά την επόμενη καταβολή την 1η Μαΐου. Εξακολουθούν οι εμπλεκόμενες πλευρές να βρίσκονται σε συζητήσεις ώστε στη συνέχεια να κρατηθεί ένα ποσό, το οποίο θα είναι ανάλογο με τα ματς που θα έχουν ακυρωθεί.

10 Απρίλη – Οι ομάδες θέλουν draft τον Αύγουστο

Σύμφωνα με το ESPN οι ομάδες είναι ενωμένες σχετικά με την αλλαγή της ημερομηνίας της διαδικασίας του draft. Αρκετοί παίκτες φοβούμενοι τις εξελίξεις που θα φέρει η επόμενη μέρα της πανδημίας, δεν έχουν δηλώσει συμμετοχή στο draft.

Οι ομάδες φαίνεται πως θέλουν να μετακινηθεί η διαδικασία από τις 25 Ιουνίου που είναι προγραμματισμένη για τις πρώτες μέρες του Αυγούστου. Με αυτόν τον τρόπο θα έχουν την ευκαιρία να αναλύσουν καλύτερα και λεπτομερώς τους παίκτες με τους οποίους θα ασχοληθούν στο draft. Μάλιστα αρκετοί GM ομάδων ισχυρίζονται πως την βραδιά του draft θα υπάρξουν ορισμένες ανταλλαγές ενώ θα τρέχει όπως ευελπιστούν η φετινή σεζόν, κάτι το οποίο μπορεί να επηρεάσει τα υπάρχοντα ρόστερ τους.