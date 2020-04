Mπάρκλεϊ για Κόμπι: «Ο κορυφαίος παίκτης ever εκτός του Τζόρνταν» (vid)

Κόμπι Μπράιαντ, Κέβιν Γκαρνέτ και Τιμ Ντάνκαν ανακοινώθηκε πως θα μπουν στο Hall Of Fame (κλάση του 2020) με τους 2 τεράστιους ψηλούς να ήθελαν σίγουρα να έχουν μαζί στην τελετή και τον Black Mamba που έχασε τη ζωή του σε αεροπορικό δυστύχημα μαζί με τη κόρη του.

Για τους 3 μελλοντικούς Hall Of Famers μίλησε ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ και αποθέωσε τον θρύλο των Λέικερς, αναφέροντας πως είναι ότι καλύτερο έχει δει εκτός του Μάικλ Τζόρνταν. Στο τέλος χαρακτήρισε τον Ντάνκαν κορυφαίο power forward της ιστορίας, ενώ στάθηκε σε αυτό που έβγαζε ο KG πάνω στο παρκέ.

«O Kόμπι ήταν ο καλύτερος παίκτης που έχω δει, αν τον συγκρίνω με τον Μάικλ Τζόρνταν. Ο Μάικλ είναι ο κορυφαίος όλων. Ο Κόμπι είναι ότι πιο κοντινό στον Τζόρνταν. Δεν έχω δει τον Καρίμ να παίζει, ούτε τον Ράσελ, ούτε τον Τσάμπερλειν. Ο Κόμπι ήταν ο καλύτερος εκτός του Μάικλ. Υπάρχει ο Τιμ Ντάνκαν που είναι ο κορυφαίος power forward ever, δεν θέλω να δείξω έλλειψη σεβασμού στον Κέβιν ΜακΧέιλ. Ο Γκαρνέτ είναι ένας εκ των αγαπημένων μου παικτών και μαζί με τον Ουέστμπρουκ, δεν έχω δει άλλους παίκτες να τα δίνουν όλα κάθε βραδιά».

"Kobe Bryant's the best player I've ever seen other than Michael Jordan."

