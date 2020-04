Είδηση έβγαλε η μάχη του Μπούκερ με τον Πόρτερ στο τουρνούα του NBA 2K.

Ο παίκτης των Νάγκετς ρώτησε τον αντίπαλο του ποια ομάδα θα προτιμούσε να αντιμετωπίσει στα playoffs μεταξύ Μπακς και Λέικερς.

Ο ηγέτης των Σανς επέλεξε την παρέα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, αφού τόνισε πως οι λιμνάνθρωποι έχουν πιο μεγάλα κορμιά.

MPJ: "Who would you rather play in a seven game series, Lakers or Bucks?"

Booker: "Bucks. Laker boys are long."

— Harrison Wind (@HarrisonWind) April 6, 2020