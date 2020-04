Ο Έντι Τζόνσον την «είπε» στους ΝΒΑers (pic)

Τις ημέρες που υπήρχε η αγωνιστική δράση, κάποιες ομάδες ξεκούραζαν παίκτες, παρόλο που ήταν υγιείς (load management).

Με αφορμή την διακοπή στο ΝΒΑ λόγω κορονοϊού και παρακολουθώντας παλιά παιχνίδια που προβάλλει το NBA TV και το ESPN, ο Έντι Τζόνσον έκανε το σχόλιό του στο twitter κι έδωσε μια συμβουλή στους παίκτες.

«Παρακολουθώ όλους αυτούς τους παλιούς αγώνες του ΝΒΑ στο NBA TV και το ESPN και ξέρω πώς αισθάνονται οι (τότε) παίκτες που δεν μπορούν να παίξουν το παιχνίδι που αγαπούν. Θέλω να το θυμούνται αυτό (οι νέοι) όταν αναφέρονται στο load management, όπου κάθονται σε αγώνες που θα μπορούσαν να παίξουν! Μην παίρνετε τίποτα δεδομένο!», έγραψε.

I am watching all these old @Nba games on @NBATV and @espn and I know how current players must feel not being able to play the game they love. I want them to remember this in regards to Load Management and sitting out games they could have played! Never take it for granted!

— Eddie A Johnson (@Jumpshot8) April 5, 2020