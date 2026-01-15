Ο ΟΦΗ έκανε γνωστό πως παραχώρησε δανεικό τον Μάρκο Ράκονιατς στην Χάποελ Ιερουσαλήμ.

Στην Χάποελ Ιερουσαλήμ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μάρκο Ράκονιατς, όπως έκανε γνωστό ο ΟΦΗ. Όπως σας είχαμε ενημερώσει την Τρίτη (13/01), ο παίκτης είχε λάβει την σχετική άδεια από τους Κρητικούς για να τελειώσει το deal με την Ισραηλινή ομάδα.

Εκείνο προβλέπει δανεισμό του υψηλόσωμου Μαυροβούνιου φορ μέχρι το καλοκαίρι και οψιόν αγοράς σε περίπτωση που οι Ισραηλινοί θελήσουν να τον διατηρήσουν στις τάξεις τους. Υπενθυμίζουμε πως εκείνος έχει συμβόλαιο με τον «όμιλο» μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

Η ΠΑΕ ΟΦΗ ανακοινώνει ότι ήρθε σε συμφωνία με την Χάποελ Ιερουσαλήμ για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή, Marko Rakonjac, ως τη λήξη της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, με την ομάδα του Ισραήλ να διατηρεί οψιόν αγοράς.

Ο 25χρονος επιθετικός ήρθε στον ΟΦΗ τον περασμένο Ιούνιο και μέχρι σήμερα έχει καταγράψει 17 συμμετοχές με τα χρώματα της ομάδας μας, σκοράροντας μια φορά.

Καλή επιτυχία Marko!