Μπουλς: Στη λίστα ο Καρνισόβας για ρόλο-κλειδί στην ομάδα (pic)

Φαίνεται πως ψάχνουν τρόπο να μπουν σε άλλη εποχή οι Μπουλς, να αλλάξουν σελίδα.

Σύμφωνα με τον Βοϊναρόφσκι, οι ταύροι έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία για την πρόσληψη του νέου ανώτατου στελέχους που θα έχει την ευθύνη στις μπασκετικές υποθέσεις.

Στη λίστα τους βρίσκονται οι Αρτούρας Καρνισόβας (Ντένβερ) και Μπόμπι Ουέμπστερ (Τορόντο), ενώ υπάρχουν και άλλοι υποψήφιοι οι οποίοι δεν έχουν γίνει γνωστοί μέχρι στιγμής.

Story filed to ESPN: The Chicago Bulls have started a formal search process to hire a new top executive with full authority on basketball decisions, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 3, 2020