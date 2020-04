Ο Ρίβερς συνεχίζει να αποκαλύπτει πως θα συνεχιστεί το ΝΒΑ (pic)

Ο παίκτης των Ρόκετς ξεκίνησε από χθες να αποκαλύπτει, όπως ο ίδιος λέει, σκέψεις της λίγκας για την συνέχεια του ΝΒΑ. Ο Ρίβερς ανέφερε πως η λίγκα σκέφτεται σειρές best of three στους πρώτους 2 γύρους των playoffs και best of seven σε τελικούς περιφέρειας και τελικούς ΝΒΑ.

Πρόσθεσε πως θα γίνουν ακόμα 7 ματς για κάθε ομάδα στη regular season. Όσες εξασφάλισαν θέση θα είναι στα playoffs, ενώ όσες είναι στο όριο θα παλέψουν να μπουν. Από εκεί και πέρα συνέχισε τις αποκαλύψεις και τόνισε ότι η λίγκα έλει να συνεχιστεί η σεζόν στο Λας Βέγκας, ενώ ήδη κοιτάει γήπεδα εκεί.