Ο Γιανγκ συμμετείχε στο εβδομαδιαίο The Big Podcast with Shaq και ο βετεράνος σέντερ τον πίεσε… ασφυκτικά ώστε να απαντήσει στην ερώτηση του για το πότε θα ξεπεράσει τον Στεφ Κάρι.

Ο νεαρός γκαρντ προσπάθησε να αποφύγει την ερώτηση κι εν συνεχεία εξήγησε πως σε έναν χρόνο θα είναι καλύτερος σουτέρ.

Trae Young says he'll be a better shooter than Steph Curry in a year https://t.co/D0SQJvGBtg pic.twitter.com/UZYnDLsAHr

— US Sports News (@RMNews2019) April 2, 2020