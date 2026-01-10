Μελής: «Οι ομάδες της Θεσσαλονίκης έχουν βάλει την υπογραφή τους στο ιδιαιτέρως ανταγωνιστικό πρωτάθλημα που παρακολουθούμε»

Οι δηλώσεις του Μιχάλη Μελή στην κάμερα της ΕΡΤ, για το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης μεταξύ Άρη - Ηρακλή και την επένδυση των ομάδων της Θεσσαλονίκης.

Ο Πρόεδρος της Stoiximan GBL, Μιχάλης Μελής βρίσκεται στο Nick Galis Hall μαζί με τον Γενικό Διευθυντή, Ευθύμη Ρεντζιά για να παρακολουθήσουν το ντέρμπι της 14ης αγωνιστικής, μεταξύ του Άρη και του Ηρακλή. Κάνοντας δηλώσεις στην κάμερα της ΕΡΤ, ο Μελής μίλησε για την άνοδο των ομάδων της Θεσσαλονίκης και την επένδυσή τους.

Οι δηλώσεις του Μιχάλη Μελή

«Η σεζόν που διανύουμε με ρεκόρ σε έσοδα κι εμπορικές συμφωνίες για τη Stoiximan GBL, αύξηση των εισιτηρίων και της τηλεθέασης, έχει συνδυαστεί ιδανικά με την αγωνιστική άνοδο των τριών ομάδων της Θεσσαλονίκης οι οποίες έχουν βάλει την υπογραφή τους στο ιδιαιτέρως ανταγωνιστικό πρωτάθλημα που παρακολουθούμε κάθε εβδομάδα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σοβαροί επενδυτές όχι μόνο ενισχύουν οικονομικά τις ομάδες τους αλλά τις αγαπούν πραγματικά κάτι το οποίο αναγνωρίζει ο κόσμος.

Ανέκαθεν η Θεσσαλονίκη ήταν πυλώνας για το επαγγελματικό μπάσκετ και η εικόνα που παρακολουθούμε με γεμάτα γήπεδα και μεγάλο ανταγωνισμό μόνο αισιοδοξία μάς γεμίζει για όσα θέλουμε να πετύχουμε στο μέλλον ως Λίγκα που θέλει να περηφανεύεται ότι ανήκει στις κορυφαίες της Ευρώπης.

Εύχομαι να δούμε ένα καλό ματς και καλή χρονιά σε όλες τις ομάδες μας»