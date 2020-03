ΝΒΑ: Οι παίκτες με 60+ πόντους σε 3 δωδεκάλεπτα! (pic)

Οι 60άρες δεν είναι και τόσο συνηθισμένες στο ΝΒΑ, πόσο μάλλον όταν το κάνει κάποιος σε μόλις 3 δωδεκάλεπτα.

Υπάρχουν 5 παίκτες που το πέτυχαν στην ιστορία του ΝΒΑ.

Ο Τσάμπερλεϊν, ο Ντέιβιντ Τόμπσον, ο Κόμπι Μπράιαντ, ο Κλέι Τόμπσον και ο Τζέιμς Χάρντεν.

Μάλιστα ο σουτέρ των Ουόριορς τα κατάφερε σε μόλις 29 λεπτά!

Players to score 60+ points through 3 quarters in NBA history:

Wilt Chamberlain (3-2-62)

David Thompson (4-9-78)

Kobe Bryant (12-20-05)

Klay Thompson (12-5-16)

James Harden (11-30-19)

Klay Thompson’s achieved the feat in just 29 mins! #NBATogetherLive https://t.co/HXHa4yK0Lu

— NBA History (@NBAHistory) March 31, 2020