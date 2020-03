Σαν σήμερα το 2006 οι Μπακς αντιμετώπισαν τους Φοίνιξ Σανς σε μία ιστορική όπως αποδείχτηκε αναμέτρηση.

Εκείνο το βράδυ η ομάδα του Μιλγουόκι ευστόχησε σε 11 τρίποντα σε μία περίοδο τον οποίο κρατάει μέχρι τώρα.

Ρεντ, Κουκοτς και Μπιλ ήταν οι πρωταγωνιστές εκείνη την βραδιά.

On this date in 2006: The Bucks set a franchise record, knocking down 11 three pointers in a quarter!! pic.twitter.com/wQPto55S1b

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 28, 2020