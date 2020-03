Ντόντσιτς: «Μπορώ να σπάσω το ρεκόρ του Αντετοκούνμπο, αγαπημένος μου ο Κριστιάνο» (vid)

Με τον Στιβ Νας τα είπε ο Λούκα Ντόντσιτς στην εκπομπή του Καναδού.

Μίλησε για τη Ρεάλ και τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ενώ προσπάθησε να σπάσει το ρεκόρ (96 πάσες) του Γιάννη Αντετοκούνμπο στις κεφαλιές.

«Πάντα υποστήριζα την Ρεάλ Μαδρίτης, έβλεπα όλα τα παιχνίδια της. Όταν έπαιζα ποδόσφαιρο ήμουν όπως ο Ιμπραϊμοβιτς. Αγαπημένος μου ποδοσφαιριστής είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο, τον οποίο συνάντησα 16 ετών και δεν μπορούσα να το μιλήσω από το άγχος. Τώρα θα ήθελα να πάμε βόλτα με κάποιο από το φοβερά αυτοκίνητα του».

NBA superstar Luka Doncic tells Steve Nash about his love for football, Real Madrid and his nerves at meeting Cristiano Ronaldo@verizon) pic.twitter.com/dw70rBWuBW

— B/R Football (@brfootball) March 26, 2020