Μίτσελ - Κορονοϊός: «Προσευχηθείτε και μείνετε ασφαλείς»

Ντόνοβαν Μίτσελ και Ρούντι Γκομπέρ έχουν αναρρώσει πλήρως από τον κορονοϊό, γεμίζοντας με αισιοδοξία τον κόσμο σε μια τόσο δύσκολη εποχή.

Ο γκαρντ των Τζαζ με ανάρτηση του στο twitter ζήτησε από τους συνανθρώπους του να προσέχουν και να παραμείνουν ασφαλείς.

«Ας συνεχίσουμε να κρατάμε αποστάσεις και θυμηθείτε. Ακόμα και αν δεν έχετε συμπτώματα, μπορεί να έχετε τον κορονοϊό. Ας προσευχηθούμε και να μείνουμε ασφαλείς», έγραψε.

On a more serious note... let’s continue to practice social distancing and remember... even though you may not have symptoms you still may be infected!! Let’s keep everyone in our prayers and stay safe

