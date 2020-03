Χιλ: «Ο κορονοϊός είναι μεγαλύτερος από το μπάσκετ, μείνετε σπίτι» (vid)

Οι ΗΠΑ όπως και όλος ο κόσμος περνά δύσκολες στιγμές λόγω κορονοϊού και ο Τζορτζ Χιλ έστειλε το μήνυμα του, αναφέροντας στο τέλος πως «σε αυτό είμαστε όλοι μαζί και θα νικήσουμε»

«Ο κορονοϊός είναι μεγαλύτερος από το μπάσκετ. Μιλάμε για μια παγκόσμια πανδημία. Προτεραιότητα για τον καθένα θα πρέπει να είναι η υγεία του και ασφάλεια των δικών του ανθρώπων. Παρακαλώ μείνειτε σπίτι όσο το δυνατόν περισσότερο. Και αν πρέπει να βγείτε έξω, να κρατάτε τις αποστάσεις. Να πλένετε τ χέρια σας με σαπούνι για 20 δευτερόλεπτα ή περισσότερο. Είμαστε όλοι μαζί σε αυτό και θα νικήσουμε μαζί. Μείνετε ασφαλείς και υγιείς και ελπίζω να τα πούμε σύντομα», ήταν τα λόγια του γκαρντ των Μπακς.

We're all in this together.

A message from @George_Hill3 pic.twitter.com/fBWiZlezjF

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 25, 2020