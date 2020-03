Σμαρτ: «Πάρτε σοβαρά τον κορονοϊό, προστατέψτε τους γύρω σας» (vid)

Ο άσος της ομάδας της Βοστώνης, ανέβασε από μόνος του βίντεο στο twitter όπου ανακοίνωσε πως βρέθηκε θετικός στον Covid-19 και παραχώρησε συνέντευξη στο CNN, τονίζοντας σχετικά:

«Αισθάνομαι καλά. Νιώθω καλά, είμαι έτοιμος να βγω και να παίξω! Ένιωσα έκπληκτος όταν το έμαθα γιατί, όπως είπα και πριν νιώθω πραγματικά καλά. Όταν με ενημέρωσαν ότι είμαι θετικός, είπα απλώς… wow. Θα πρέπει να είστε σε εγρήγορση με ό,τι συμβαίνει και να ακολουθείτε τα προληπτικά μέτρα. Προστατεύοντας τους εαυτούς σας, προστατεύετε και τους γύρω σας. Προσωπικά, δεν έχω παρουσιάσει κανένα σύμπτωμα και παραμένω σε καραντίνα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να τηρούμε αποστάσεις. Αυτό είναι το κλειδί, η απομόνωση. Κάποιος που έχει κορονοϊό μπορεί να κυκλοφορεί στον δρόμο δίχως να το ξέρει. Ακόμα και αν κάποιος δείχνει υγιής, μπορεί να έχει πρόβλημα κι ενδέχεται να μεταδώσει τον ιό. Πάρτε το σοβαρά, να σκέφτεστε σοβαρά και να λαμβάνετε όλα τα μέτρα….»

Boston Celtics' Marcus Smart, who tested positive for the coronavirus, is calling on young people to take the virus "seriously."

"Be alert to what's going on and take the precautions to not only protect yourself. By protecting yourself, you protect others," he says. pic.twitter.com/DrXvmWKd1v

— Cuomo Prime Time (@CuomoPrimeTime) March 21, 2020