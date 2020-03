Πριν από 15 χρόνια η πρώτη 50άρα του Λεμπρόν! (vid)

Συγκεκριμένα ήταν 20 Μαρτίου 2005 και το ματς των Κλίβελαντ Καβαλίερς στο Τορόντο κόντρα στους Ράπτορς!

Οι Καβς μπορεί να γνώρισαν την ήττα με 105-98 αλλά ήταν το πρώτο παιχνίδι που ο «βασιλιάς» του ΝΒΑ σημείωσε 50 ή περισσότερους σε ένα ματς. Είναι αξιοσημείωτο ότι είχε αγωνιστεί και στα 48 λεπτά του αγώνα!

Ο Λεμπρόν είχε τελειώσει το ματς έχοντας 56 πόντους με 12/24 δίποντα, 6/12 τρίποντα, 14/15 βολές, 10 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα και 4 λάθη. Ο Ντρου Γκούντεν είχε άλλους 24 πόντους για το Κλίβελαντ, ενώ για τους Ράπτορς, ο Τζέιλεν Ρόουζ είχε 30 πόντους.

Μπορείτε να πάρετε μια «γεύση» από τότε...

On this day in 2005, LeBron dropped 57 points on the Toronto Raptors.



It was the first 50-piece of his career. pic.twitter.com/t2hajQ1nAO

— TLSM (@TLSportsMedia) March 20, 2020