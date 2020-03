Ο Τζερόμ διέσυρε τον Οκόγκι στο ΝΒΑ 2Κ! (vids)

Ο Τάι Τζερόμ των Σανς και ο Τζος Οκόγκι των Τίμπεργουλβς βρίσκονται σπίτι τους, λόγω κορονοϊού, αλλά βρήκαν έναν ευχάριστο τρόπο να περάσουν την ώρα τους.

Οι δυο τους έπαιξαν ΝΒΑ 2Κ και ο κόσμος είχε τη δυνατότητα να τους παρακολουθήσει μέσω Twitch (όπως έκανε και το gazzetta.gr, δηλαδή, με τους Μαρούδα - Τσακίρη) και ο 22χρονος γκαρντ των Σανς επικράτησε με 93-63!

«Είχε πλάκα! Δεν μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με τους φιλάθλους τώρα, οπότε είναι ωραία να βρίσκουμε άλλους τρόπους επικοινωνίας», είπε ο Τζερόμ χαρακτηριστικα.

Ty Jerome is very into this and has been instructing Cheick Diallo to "lock that ass up." pic.twitter.com/3nRMAFCOBx

