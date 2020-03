Λοβ: «Τώρα χρειάζεται συμπόνοια περισσότερο από ποτέ»! (vid)

Ο PF των Κλίβελαντ Καβαλίερς παρακολουθεί τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά την εξάπλωση του covid-19 ανά τον κόσμο ενώ το ΝΒΑ έχει αναστείλει κάθε δραστηριότητα για τουλάχιστον έναν μήνα.

Με μήνυμα του στα social media ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Τώρα χρειάζεται να δείξουμε συμπόνοια περισσότερο από ποτέ… Πρέπει να είμαστε ευγενικοί, να προσέχουμε τις λέξεις μας, τις πράξεις μας και να ασκήσουμε πραγματικά την αίσθηση της κοινότητας»

Kevin Love with some words of advice: "Now more than ever we have to practice compassion. We have to be kind. We have to be mindful of our words, our actions, and really practice a sense of community…"

