Κερ: «Ελπίζω οι παίκτες μας να μην βγήκαν με αυτούς των Νετς»

Το ΝΒΑ κατέβασε ρολά για τουλάχιστον έναν μήνα από τη στιγμή που έγινε γνωστό ότι ο Ρούντι Γκομπέρ και ο Ντόνοβαν Μίτσελ βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό, με τον κομισάριο Άνταμ Σίλβερ να ανακοινώνει επισήμως την αναστολή όλων των δραστηριοτήτων.

Χθες (17/3) λοιπόν έγινε γνωστό πως τέσσερις παίκτες των Νετς βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό, ένας εξ αυτών ο Κέβιν Ντουράντ και όλη η ομάδα τέθηκε σε καραντίνα!

«Ελπίζω κανείς από τους παίκτες μας να μην βγήκε με κανέναν από τους δικούς τους το βράδυ πριν από το παιχνίδι… Δεν ξέρω αν αυτό είναι το θέμα ή όχι» ανέφερε από την πλευρά του ο Στιβ Κερ.

Nets were in San Francisco last week. Steve Kerr: “I’m hoping none of our guys went and hung out with any of their players the night before our game. I don’t know if that’s the case or not.” https://t.co/oX9Ipc3zD7

