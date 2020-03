Mπελ για Γκομπέρ: «Παρακαλώ σταματήστε να τον κάνετε σαν να είναι ο "ασθενής μηδέν"» (pic)

Ο Ρούντι Γκομπέρ ήταν ο πρώτος παίκτης του ΝΒΑ που βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό και στη συνέχεια ακολούθησε ο συμπαίκτης του στους Τζαζ, Ντόνοβαν Μίτσελ.

Το κρούσμα του Γάλλου οδήγησε τη λίγκα να πάρει τα μέτρα της και να αναβάλλει τα ματς για τουλάχιστον ένα μήνα.

Ένα νέο δημoσίευμα τονίζει πως ένα παιδί βρέθηκε θετικό στον covid-19, το οποίο είχε πάρει αυτόγραφο από τον σέντερ των Τζαζ.

Τον Γκομπέρ επέλεξε να υπερασπιστεί ο Τζόρνταν Μπελ, τονίζοντας: «σταματήστε το αφήγημα για τον Ρούντι, προσπαθώντας να κάνετε να φανεί ότι είναι ο ασθενής μηδέν. Για όλα όσα γνωρίζουμε αυτό το παιδί το έδωσε», έγραψε.

Please stop with this narrative of Rudy trying to make it seem like he was patient zero.. for all we know that kid gave it to him https://t.co/vg0EldlAr8

— Jordan Bell (@1jordanbell) March 14, 2020