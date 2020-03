Ράσελ Ουέστμπρουκ: Ό,τι και αν κάνει παραμένει ο... Ουέστμπρουκ! (vid)

«Ακόμα νιώθω ότι δεν τον σέβονται. Οι άνθρωποι παίρνουν το παιχνίδι του για δεδομένο. Έχει κατά μέσο όρο triple double τα τελευταία τρία ή τέσσερα χρόνια και είμαι σίγουρος ότι βλέπουν τι κάνει φέτος, αλλά είναι το ίδιο. Λατρεύω που απλά βγαίνει έξω και κάνει το παιχνίδι του και κοιτάει την δουλειά του και δεν ανησυχεί γι' αυτό».

Αυτά ήταν τα λόγια του Τζα Μοράντ, που για ακόμα μια φορά έφερε στο προσκήνιο ένα θέμα που συζητιέται χρόνια στο ΝΒΑ. Ο Ράσελ Ουέστμπρουκ κάνει μεγάλα πράγματα μέσα στο παρκέ, αλλά δεν μπορεί να μπει στις μπασκετικές καρδιές και να πάρει τα credits που του αξίζουν και αυτό πάντα είναι ένα ερώτημα που δημιουργείται. Τι κάνει λάθος ο Ράσελ;

Η απάντηση που ήρθε από τον παίκτη των Ρόκετς ήταν... αναμενόμενη και δεν εξέπληξε κανέναν, αλλά έτσι κι αλλιώς βιώνουμε ακόμα μια σεζόν με τον Ουέστμπρουκ να κάνει μεγάλα πράγματα και να μην έχει την προβολή που αξίζει. «Δεν νοιάζομαι για το τι πιστεύουν οι άλλοι για το παιχνίδι μου. Εκτιμώ παίκτες όπως ο Μοράντ και άλλοι, αλλά όσο είμαι ΟΚ και ικανοποιημένος με ότι κάνω, θα συνεχίσω να κόβω τους κ@λους των άλλων».

Δεν είναι καινούργιο ότι ο Ουέστμπρουκ είναι ένας παίκτης πολύ «πιστός» στο παιχνίδι. Δουλεύει σκληρά, παίρνει αυτά που πιστεύει ότι του αναλογούν στο παρκέ και συνήθως κρίνεται πολύ αυστηρά. Η καριέρα του χαρακτηρίζεται από μεγάλους μέσους όρους και triple doubles, μεγάλες εμφανίσεις, αλλά και... ατομισμό, ενώ δεν έχει καταφέρει να οδηγήσει σε κάτι σπουδαίο την ομάδα του.

Η Οκλαχόμα βίωσε πολλές αλλαγές όλα αυτά τα χρόνια, παίκτες ηγέτες πήγαν και έφυγαν και ο Ράσελ έμεινε να παίζει για όλους και στο τέλος να κρίνεται αυστηρά γι' αυτό. Τα μεγάλα του νούμερα και αρκετά περιστατικά με συμπαίκτες του να κάνουν χώρο για να κάνει... τριπλούς τους αριθμούς του, τον έφεραν στο επίκεντρο της κριτικής, ενώ η αποχή από κάποια σπουδαία επιτυχία βοηθάει στο να συνεχίσει να κρίνεται αυστηρά.

Πλέον, είναι σε ένα νέο περιβάλλον όπου δεν είναι ο μοναδικός ηγέτης, ανταποκρίνεται άριστα, συνεχίζει να κάνει σπουδαία πράγματα στο παρκέ και η συζήτηση για το αν είναι υποτιμημένος άνοιξε για ακόμα μια φορά. Το small ball των Ρόκετς του έχει δώσει νέα πνοή, ακόμα και στην κρίση του Χάρντεν εκείνος παραμένει σταθερά καλός, αλλά η γνώμη που έχει σχηματίσει το μπασκετικό κοινό για εκείνον δύσκολα φαίνεται να αλλάζει. O «Μούσιας» μπορεί να είναι ο ηγέτης στο Χιούστον, αλλά φέτος τα πράγματα δεν είναι ιδανικά για εκείνον. Δεν είναι σταθερά καλός και εκείνος που βγαίνει μπροστά είναι ο Ράσελ. Δεν φοβάται να είναι ηγέτης, άλλωστε είναι ο ρόλος που έχει μάθει να έχει και παρόλο που στους Ρόκετς ήρθε για να συμπληρώσει τον Χάρντεν, στα... δύσκολα βγαίνει μπροστά, προσαρμόζεται και κρατάει την ομάδα του.

Ο Ουέστμπρουκ έχει συγκεκριμένη ρουτίνα μέσα στο παρκέ. Κάνει ντράιβ, κάνει σουτ από μέση απόσταση, καρφώνει και εκτελεί βολές. Ξανά και ξανά. Δεν σουτάρει από το κέντρο, δεν κάνει τρελά σουτ. Του... καθαρίζουν τον δρόμο και φεύγει τρέχοντας για τα αποδυτήρια.

«Κάθε μέρα δουλεύει στα ίδια πράγματα. Δουλεύει σε όσα κάνει στα παιχνίδια. Τίποτα παραπάνω. Ό,τι βλέπει το κοινό είναι όλα όσα δουλεύει. Είναι έξυπνο αυτό που κάνει», σχολίασε μετά το παιχνίδι με τους Νικς ένας εκ των προπονητών των Ρόκετς, ο Τζον Λούκας.

