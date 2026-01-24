Οι Ρόκετς πήραν το ντέρμπι της βραδιάς με 111-104 κόντρα στους Πίστονς έxοντας τον Ντουράντ για κορυφαίο.

Μεγάλο διπλό των Ρόκετς στην έδρα των Πίστονς με 111-104. Στο 27-16 οι νικητές, στο 32-11 αλλά ακόμα στην κορυφή της Ανατολής οι ηττημένοι.

Ο Kέβιν Ντουράντ ήταν απολαυστικός με 32 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ για τους νικητές, ενώ 19 είχε ο Σενγκούν και 18 μέτρησε ο Σέπαρντ.

Από την πλευρά των Πίστονς ο Τζέιλεν Ντούρεν τελείωσε το ματς με 18 πόντους και 7 ριμπάουντ. Ο Κάνινγχαμ μέτρησε 12 πόντους και 8 ασίστ.