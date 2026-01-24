Πίστονς - Ρόκετς 104-111: Διπλό-δήλωση με Ντουράντ (vid)
Οι Ρόκετς πήραν το ντέρμπι της βραδιάς με 111-104 κόντρα στους Πίστονς έxοντας τον Ντουράντ για κορυφαίο.
Μεγάλο διπλό των Ρόκετς στην έδρα των Πίστονς με 111-104. Στο 27-16 οι νικητές, στο 32-11 αλλά ακόμα στην κορυφή της Ανατολής οι ηττημένοι.
Ο Kέβιν Ντουράντ ήταν απολαυστικός με 32 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ για τους νικητές, ενώ 19 είχε ο Σενγκούν και 18 μέτρησε ο Σέπαρντ.
Από την πλευρά των Πίστονς ο Τζέιλεν Ντούρεν τελείωσε το ματς με 18 πόντους και 7 ριμπάουντ. Ο Κάνινγχαμ μέτρησε 12 πόντους και 8 ασίστ.
@Photo credits: NBA/Getty Images
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.