ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 3vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 2vs
ΑΡΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 92vs
ΒΟΝΝΗ 85
ΤΕΛΙΚΟ
ΧAΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 91vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 66vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 63
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 80vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 84
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 77vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 75
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΥΩΝ 1vs
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 5
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 3vs
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 2vs
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 0
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΜΙΛAΝΟ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -
LIVE
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 52vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 47
LIVE
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 29vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 23
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 107vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 114
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 119vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 100
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 106vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 79vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 118
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 104vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 116vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 113
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 115vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 108
ΝΤΑΡΟΥΣAΦΑΚΑ -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
ΓΡΑΝAΔΑ -vs
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -
ΝΤΕΡΜΠΙ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
ΤΡΕΝΤΙΝΟ -vs
ΓΙΑΣΤΡΖΕΜΠΣΚΙ ΒΕΓΚΙΕΛ -
LIVE
RHETT PURCELL 1vs
BRUNO NKOMBA BENARD 1
LIVE
NIKITA VOLONSKI 0vs
ΠΟΥΤΕΡΓΚΙΛ ΚAΛΟΥΜ 1
LIVE
ΟΥΕΝΤA ΡAΜΟΥ 1vs
ALICIA SMITH 1
LIVE
SCOTT PUODZIUNAS 1vs
ΙΜΠΡΑΧΙΜ ΤΖΕΙΜΣ 0
LIVE
LEYLAH FERNANDEZ 0vs
SLOANE STEPHENS 1
LIVE
ΓΙΑΜΑΓΚΟΥΤΣΙ ΜΕΙ 0vs
ΚΟΜΠΟΡΙ ΜΟΜΟΚΟ 1
LIVE
ΣΑΚΑΤΣΟΥΜΕ ΧΙΜΕΝΟ 0vs
ΧΟΝΤAΜΑ ΜAΙ 1
LIVE
ΡΑΜΙAΛΙΣΟΝ ΙΡΙΝΑ 0vs
ΜΙΧΑΛΙΚΟΒΑ ΤΕΡΕΖΑ 0
LIVE
ΚΑΒΑΜΟΥΡΑ ΜΑΝA 0vs
ΖΑΚAΡΛΙΟΥΚ ΜΑΡΙAΝΝΑ 0
LIVE
ΕΛΙ ΤΖΕΝΙΦΕΡ 0vs
KATHERINE WESTBURY 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΥΛΤΕΡ ΚΕΙΤΙ 2vs
ΜΠΛΙΝΚΟΒΑ ΑΝΝΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
HUEY/VERBEEK 2vs
KLAHN/MCDONALD 0
ΤΕΛΙΚΟ
ROMAIN ARNEODO 1vs
ΜΑΡΚΟΡA ΡΟΜΠΕΡΤΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΟΥΙΝΓΚ ΣΟΦΙΑ 0vs
ΣΒΑΝ ΚΕΙΤΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
TOBY BOYER 0vs
ΡΙΜΠAΚΟΒ ΑΛΕΞ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΟΛ ΣΜΙΘ 1vs
ΜΠΛΟΥΜΕΝΜΠΕΡΓΚ ΑΛΕΞ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ALBOT/COPIL 0vs
BAMBRIDGE/GLASSPOOL 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥAΝΓΚ ΓΙΑΦAΝ 2vs
ΣΧAΡΜΑ ΑΣΤΡΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
COCCIARETTO/ZARAZUA 1vs
NEEL/SANTAMARIA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΑΝΓΚ ΧAΝΝΑ 0vs
ΝAΡΑ ΚΟΥΡΟΥΜΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
WANG X./ZHU L. 0vs
MUHAMMAD/TOWNSEND 2
ΤΕΛΙΚΟ
ALTMAIER/CORIA 1vs
GAIO/LORENZI 2
ΤΕΛΙΚΟ
ARCONADA/DART 0vs
NINOMIYA/YANG 2
ΤΕΛΙΚΟ
MENDEZ/UDVARDY 0vs
BEKTAS/MOORE 2
ΤΕΛΙΚΟ
CHRYSOCHOS/DEMPSTER 1vs
CHAPPELL/STALDER 2
ΤΕΛΙΚΟ
ARANGO/BOSIO 2vs
DAY/HALBAUER 0
ΤΕΛΙΚΟ
COZBINOV/SONG 0vs
CASTELNUOVO/HAERTEIS 2
ΤΕΛΙΚΟ
ZAMARRIPA/ZAMARRIPA 2vs
PARRY/PEDRETTI 1
ΤΕΛΙΚΟ
KING/ZVONAREVA 2vs
GUMULYA/ROMPIES 0
ΤΕΛΙΚΟ
BOREN/LEE 0vs
MUELLER/WHITTLE 2
ΤΕΛΙΚΟ
JOHNSON/JOHNSON 2vs
MAGINLEY/ROBERTS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ZVEREV/ZVEREV 1vs
KORDA/KRUEGER 2
ΤΕΛΙΚΟ
GOM.-HERRERA/TROICKI 2vs
PASHA/SCHNUR 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΜΠΙΝΟ ΝAΟ 0vs
ΡΟΤΖΕΡΣ ΣΕΛΜΠΥ 2
ΤΕΛΙΚΟ
LUZ/MATOS 2vs
POLANSKY/SCHNUR 1
ΤΕΛΙΚΟ
KONTA/SVITOLINA 0vs
BOUZKOVA/VORACOVA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ZARA BRANKOVIC 0vs
ΜAΓΙΕΡΣ ΑΜΠΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΜΙΤΣ ΣAΡΑ 2vs
ΜAΡΣΑΛ ΑΜΠΕΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
VINCENT STOUFF 2vs
JAI CORBETT 0
ΤΕΛΙΚΟ
E. PAPAC TOMISLAV 0vs
HSU YU HSIOU 2
ΤΕΛΙΚΟ
DRZEWIECKI/OLIVEIRA 2vs
CACIC/NYS 0
ΤΕΛΙΚΟ
YURIKO MIYAZAKI 2vs
ΣΕΜΑ ΕΡΙΚΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚAΖΙ ΧΑΡΟΥΚΑ 2vs
ΟΥΣΙΓΙΜΑ ΜΟΓΙΟΥΚΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MANJI/STEVENSON 1vs
IGOSHIN/TYURNEV 0
ΤΕΛΙΚΟ
KHOTKOV/UZHYLOVSKYI 1vs
GENGEL/POLJAK 0
ΤΑΚΕΟΥΤΣΙ ΚΕΝΤΟ -vs
MATTHEW ROMIOS -
ΡΟΝΤΙΟΝΟΒΑ ΑΡΙΝΑ -vs
ROOPA BAINS -
MICHIKA OZEKI -vs
ΠΟΥΛΟΣ ΑΝΝΕΡΛΙ -
ΑΚΙΤΑ ΣΧΙΧΟ -vs
ΣΙΜΙΖΟΥ ΑΓΙAΝΟ -
ERIN ROUTLIFFE -vs
IVANA POPOVIC -
ΖΑΝΓΚ ΓΙΝΓΚ -vs
ΝΤΕ ΒΡΟΥΜ ΙΝΤΙ -
ΜΠΟΖΟΒΙΤΣ ΑΛΕΞAΝΤΡΑ -vs
ΓΚΑΡΛAΝΤ ΤΖΟAΝΑ -
ΙΒΑΝΟΒΑ ΝΤAΣΑ -vs
ΜΑ ΓΕΞΙΝ -
ΖΛΟΣΧΟΒΑ ΖΟΥΖAΝΑ -vs
ΧΟΣΟΓΚΙ ΣΑΚΟΥΡΑ -
ΒΟΥΚΙΤΣ ΑΛΕΚΣAΝΤΑΡ -vs
ΛΟΠΕΖ ΦΕΛΙΣΙAΝΟ -
AYUMI HIRATA -vs
ΟΚΑΜΟΥΡΑ ΚΟΥΟΚΑ -
ΣΤΟΝΤΕΡ ΤΙΜΟ -vs
ΣΑΒΙΛ ΛΟΥΚ -
ΠAΡΝΑΜΠΙ ΑΛΑΝA -vs
ANNA UREKE -
OZEKI/UEDA -vs
HOSOGI/MATSUDA -
BAINS/BEREZOV -vs
MIHALIKOVA/MYERS -
ΚΕΛΛΙ ΝΤΕΙΝ -vs
ΜΑ ΟΥΙΛΙΑΜ -
INOUE/YAMAGUCHI -vs
OKAMURA/OKUNO -
BRANDON LAUBSER -vs
ΜAΧΕΡ ΓΟΥΙΛ -
MOCHIZUKI/OMURA -vs
IMADA/SUENO -
JORDAN SMITH -vs
JAYDEN COURT -
POULOS/SYMONS -vs
BOZOVIC/POPOVIC -
SAKATSUME/USHIJIMA -vs
SAIGO/SAIGO -
KLEIN/PUODZIUNAS -vs
NOGUCHI/TAJIMA -
KAWACHI/TAKEUCHI -vs
TAYLOR/TAYLOR -
RODIONOVA/ROUTLIFFE -vs
BARRY/TOMIC -
HSU/ROMIOS -vs
CORBETT/IBRAHIM -
MA/XUN -vs
HAYASHI/MORISAKI -
BEALE/FANCUTT -vs
PURCELL/PUTTERGILL -
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΕΣΠΟΙΝΑ -vs
TENA LUKAS -
ΤΖΓΙΟΡΤΣΕΣΚΑ ΛΙΝΑ -vs
ΛAΖΑΡΟ ΓΚΑΡΣΙΑ ΑΝΤΡΕΑ -
ΚΙΠΣΟΝ ΠAΤΡΙΚ -vs
ΜΠΟΡΤΖΑ ΜΠΟΓΚΝΤΑΝ -
AMINA ANSHBA -vs
MELIS SEZER -
ΒΡΜΠΕΝΣΚΙ ΜΙΚΑΕΛ -vs
ΜΠΟΓΙΕΡ ΤΡΙΣΤAΝ -
ΝΤΑΜ ΜAΡΤΙΝ -vs
ΤΟΡΕΜΠΚΟ ΠΙΤΕΡ -
MARION VIERTLER -vs
MAIAR SHERIF -
COSTIN PAVAL -vs
ΝΤΙΜΑ ΝΤΡAΓΚΟΣ -
ΜΠΟΝΖΙ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ -vs
ROBBIE ARENDS -
ΓΟΥΟΛΤΕΡΤ ΣΙΜΟΝΑ -vs
KATY DUNNE -
ΒΕΛΝΤΧΙΡ ΜΙΚ -vs
ΜΟΥΣΕΤΙ ΛΟΡΕΝΤΖΟ -
BERFU CENGIZ -vs
ΣΙΜΟΝΤΣ ΣΑΝΕΛ -
ΜΟΡΒAΓΙΟΒΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ -vs
ΜΕΛΝΙΚΟΒΑ ΜΑΡΙΝΑ -
ΖΟΥΓΚΕΡ ΖΟAΝ -vs
ΚΑΡΕΓΚAΡΟ ΜΑΡΤΙΝΑ -
ΜAΡΕΙ ΣΑΜAΝΘΑ -vs
ΚΙΜΤΣΙ ΣΑΒΙΤ -
OKSANA SELEKHMETEVA -vs
ΓΙΟΥΣΤΣΕΝΚΟ ΒΑΛΕΡΙΓΙΑ -
ΣΟΙΤΣΙΡΟ ΜΟΡΙΤAΝΙ -vs
LUCA NARDI -
ΜΕΡΣ, ΛΟΥΝΑ -vs
ΡΟΜΕΟ ΚΑΡΟΛΙΝΕ -
ΜΑΝAΦΟΒ ΒΛAΝΤΙΣΛΑΒ -vs
LO CHIEN HSUN -
ΠΙΧΛΕΡ ΝΤΕΙΒΙΝΤ -vs
ΣΤΙΒΕΝΣΟΝ ΚΕΣΛΕΙ -
ΚΟΥΝΣΕΚΟΒΑ ΒΑΛΕΡΙΑ -vs
ΓΟΥAΝΓΚ ΜΕΙΛΙΝΓΚ -
ΡΙΚΑ ΤΖΙΟΡΤΖΙΟ -vs
ΒΙΛAΡΝΤΟ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ -
ΣΟΝΜΕΖ ΖΕΓΝΕΠ -vs
ΓΚAΛΦΙ ΝΤAΛΜΑ -
ΧΑΜΠΕΛ ΛΕΝΙ -vs
A. CORNUT CHAUVINC -
MARTINA BIAGIANTI -vs
ΚΟΕΛΖΕΡ ΡΟΜΙ -
LUCIANO TACCHI -vs
ΧΕΛΕΡ ΠΙΤΕΡ -
J. V. D. SCHULENBURG -vs
ΚΙΒΑΤΣΕΒ ΚΙΡΙΛ -
ΟΛΙΝΙΝΚΟΒΑ ΟΛΕΞAΝΤΡΑ -vs
ΓΚΛΟΥΣΚΟ ΛΙΝΑ -
ΟΜΠΕΡΛAΙΤΝΕΡ ΝΙΛ -vs
DUSTY BOYER -
ΜΠΕΡΜΠΕΡΟΒΙΤΣ ΝΕΦΙΣΑ -vs
ΖΑΒAΝΤΣΚΑ ΤΖΟAΝΝΑ -
ΝΤΑΝΙΛΙΝΑ ΑΝΝΑ -vs
ΚΑΝ ΒΙΚΤΟΡΙΑ -
OANA GEORGETA SIMION -vs
ΜΑΛΕΣΚΟΒΑ ΤΖΕΣΙΚΑ -
ΣΚΟΡΙΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ -vs
FILIP CRISTIAN JIANU -
ΚΟΛΜΕΝΙΑ ΜΑΡΤΙΝΑ -vs
ANDREEA AMALIA ROSCA -
ΝΟΟΥΖΑ ΠΕΤΡ -vs
BOGDAN IONUT APOSTOL -
TIM HANDEL -vs
ΓΚΧΟΡΜΠΕΛ ΑΝΙΣ -
ΜΠΟΥΡΙΛΟ ΕΣΚΟΡΙΧΟΥΕΛΑ ΙΡΕΝΕ -vs
ΑΙΝΙΤΝΤΙΝΟΒΑ ΓΚΟΤΖAΛ -
ΣΕΛΕΜΠΙΤΣ ΛΙΟΥΜΠΟΜΙΡ -vs
ΒΑΝ ΝΤΕΡ ΜΙΡΣΕΝ ΜAΡΤΙΝ -
ΠΡΙΣΑΚAΡΙΟΥ, ΑΝΤΡΕΑ -vs
ROBILLARD-MILLETTE -
ΤΟΛΕΝΤΟ ΜΠAΓΚΟΥΕ ΠΟΛ -vs
ΝAΒΑ ΕΜΙΛΙΟ -
ΚΟΝΕΤΣΝΙ ΜΙΤΣΑΛ -vs
ΤΖΑΚΟΜΙΝΙ ΛΟΥΚA -
CHANTAL SKAMLOVA -vs
ΤΣΙΛΠAΚ, ΑΓΚΟΥΣΤΙΝΑ -
ΜΠΑΤΑΓΚΛΙΝΟ ΣΤΕΦAΝΟ -vs
BΟΡΟΝΙΝ ΝΤΙΜΙΤΡΙ -
ΕΙΣΕΡΙΚ ΤΖΟΝΑΘΑΝ -vs
ΟΥΑΚAΑ ΑΖΙΖ -
ΚΑΖΑΝΙΟΥΚ ΝΤΕΝΙΖ -vs
ΤΕΙΛΟΡ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ -
ΣΙΝΤΧΑΡΘ ΡΑΒAΤ -vs
ΟΡΤΕΓΚΑ-ΟΛΜΕΝΤΟ ΡΟΜΠΕΡΤΟ -
ΜΠΑΝΤΕΤΣΙ ΣΟΥΖΑΝ -vs
ΜΙΣΙΝΑ ΝΤAΡΙΑ -
ΝΤΕΝΟΛΙ ΚΟΡΕΝΤΙΝ -vs
ΧAΝΤΕΡ ΒΟΝ -
ΣAΛΤΟΝ ΝΤΙΛΑΝ -vs
ΜΑΡΤΙΝΟ ΜΑΤΕΟ -
ΝΤΟΥΜΠΙΑ ΣAΝΤΙΟ -vs
ΚΑΛΕΝΙΤΣΕΝΚΟ ΝΤΑΝΙΛΟ -
ΚΡΣΤΙΝ ΠΕΤΖΑ -vs
PIERRE MALAN -
IZABELA G. NOVAC -vs
ELISA CAMERANO -
ΦΕΡΝAΝΤΕΖ ΦΛΟΡΕΣ ΝΤΙΕΓΚΟ -vs
FRANCESCO MAESTRELLI -
ΣΑΜΙΡ ΣAΝΤΡΑ -vs
ΝΤΕ ΜΠΕΡΝΑΝΤΙ ΚΛΟΤΙΛΝΤ -
ΠΕΣAΚ ΣΤΕΠAΝ -vs
VLADIMIR UZHYLOVSKYI -
ΝΤΕΣAΙ ΖΕΕΛ -vs
ZEINA SHAABAN -
ΠΟΣΠΙΣΙΛ ΓΙΑΡΟΣΛAΒ -vs
ΚΑΠΕΣΙ, ΝΤΑΝΙΕΛΕ -
ΚΧΟΤΚΟΒ ΟΛΕΓΚ -vs
ΠΟΛΖΑΚ ΝΤΕΙΒΙΝΤ -
ΚΡΕΠAΤ ΜΠΑΠΤΙΣΤ -vs
LORENZO ROTTOLI -
PATZANOVSKY/SOLBERG -vs
BOYER/DAMM -
ΚΑΤΑΡΙΝΑ ΛΟΥΚΑΣ -vs
IGOR SAVELJIC -
REBEKA MASAROVA -vs
J. BOUZAS MANEIRO -
ΜΕΡΤΕΝΣ ΓΙΑΝΙΚ -vs
A. BARROSO CAMPOS -
ΕΣΤΕΒΕ ΛΟΜΠAΤΟ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ -vs
ΒΕΙΣ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -
OZ/SEZER -vs
GALFI/STRAKHOVA -
MIRIAM KOLODZIEJOVA -vs
KAROLA BEJENARU -
ΘAΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ -vs
ΛΕΜΠΕΝΤΕΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -
ΚΟΥΖΜΟΒΑ ΚΑΤΑΡΙΝΑ -vs
ΚΙΛΝAΡΟΒΑ ΜΟΝΙΚΑ -
ΜΟΡΑΝΤAΙΣ ΑΝ-ΣΟΦΙ -vs
ΝΤΟΥΕΡΣΤ ΤΖΕΝΙ -
BORZA/DIMA -vs
GUNES/SARITAS -
ΚΙΡΚΟΒ ΒΑΣΙΛ -vs
MATVEY KHOMENTOVSKIY -
ΝΤΕΝΤΟΝΙ ΚΟΡΙΝ -vs
MARTHA MATOULA -
ΝΤΟΥΣΙΝ ΛΟΥΙΣ -vs
ΟΖΕΝΤΑ ΛAΡΑ ΡΙΚAΡΝΤΟ -
ΜΠΟΡΤΟΛΟΤΙ ΜAΡΚΟ -vs
ΡΟΥΜΕΙΝ ΡΑΓΙAΝΕ -
MARKOVA/RADISIC -vs
GJORCHESKA/PAPAMICHA -
JANI/SHERIF -vs
CAKAREVIC/MALECKOVA -
ΕΡΛΕΡ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -vs
ΞΥΛAΣ ,ΙΩAΝΝΗΣ -
ΣΕΜΠΟΒ ΚAΘΡΙΝ -vs
ΣΡAΜΚΟΒΑ ΡΕΜΠΕΚΑ -
I. CAVALLE-REIMERS -vs
ΜΑΡΙΝΚΟΒΙΤΣ ΜΠΟΓΙAΝΑ -
ΚAΝΤΧΕ ΑΡΖΟΥΝ -vs
ΦAΝΣΕΛΟΟΥ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ -
ΛΟΦΧAΓΚΕΝ ΤΖΟΡΤΖ -vs
ΤΕΣΑ ΛΟΥΙΣ -
ΣΑΙΝΤΕΝΟΒΑ ΝΟΕΛ -vs
ΣΤΑΜAΤΟΒΑ ΤΖΟΥΛΙΑ -
ΚΑΚAΟ ΤΙAΓΚΟ -vs
ΝΤΕΝ ΧΕΙΖΕΡ ΓΚAΙ -
ALEXANDRA EALA -vs
ΣΤAΝΤΛΕΡ ΝΙΝΑ -
FALKOWSKA/KUBKA -vs
CENGIZ/HOURIGAN -
ΣΙΜΟΝ ΤΟΜΠΙΑΣ -vs
ΜΑΣΟΥΡ ΝΤAΝΙΕΛ -
ANNA ZAJA -vs
ΕΣΕ ΑΜΑΝΤΙΝ -
LE BIHAN/NOEL -vs
SIMMONDS/THOMBARE -
MURRAY/STOLLAR -vs
OCHSNER/ZUGER -
DAVIS/SIBANDA -vs
ARENDS/BECKLEY -
HAJEK/VILARDO -vs
MORAING/ROSENKRANZ -
ΚΟΥΖΜΟΒΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ -vs
ΜΑΡΤΙΝΚΟΒΑ ΤΕΡΕΖΑ -
MANAFOV/PICHLER -vs
CRETU/IVANOV -
ANASTASIA ZOLOTAREVA -vs
JUSTINE PYSSON -
ΤΑΜAΡΑ ΤΕΡΕΖΑ -vs
ΜΑΤΟΥΣΟΒΑ ΜΠAΡΜΠΟΡΑ -
DESAI/ROGOZINSKA -vs
BOONE/OSABUOHIEN -
ΜΠΟΝAΝΤΙΟ ΡΙΚAΡΝΤΟ -vs
ΓΟΥΙΝΤΕΡ ΛΟΠΕΖ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ -
ΑΛΕΞAΝΤΡ ΝΤΑ ΡΟΣΑ ΚAΡΟΛΑΙΝ -vs
ΤΣΕΛΙΚ ΣΟΥΖAΝΕ -
THOMAS DESCHAMPS -vs
INIGO CERVANTES -
ΚΑΖΟ ΑΡΤΟΥΡ -vs
ΛΕΓΚΟΥΤ ΤΙΜΟ -
KOUSSENKOVA/YUSHCHEN -vs
KRASNOVA/SELEKHMETEV -
ΧΕΜΕΡΙ ΚAΛΒΙΝ -vs
ΑΜΕΡ ΜΠΕΝ ΧΑΣΣΕΝ -
BINDA/MINC -vs
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ΜΠΟΘΟΥΕΛ ΠΙΤΕΡ -vs
ΠΕΡΧΙΚΟΤ ΜAΘΙΟΥ -
ΚΟΛΑΡ ΝAΣΤΖΑ -vs
ΠΕΤΡΟΥΖΕΛΟΒΑ ΛΟΥΣΙ -
ΜΠΟΕΛΕΡ ΝΤΟΜΙΝΙΚ -vs
ΝΤAΛΑ ΒΑΛΕ ΕΝΡΙΚΟ -
TERENCE ATMANE -vs
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INDONESIA (W) -vs
UZBEKISTAN (W) -
INDIA (W) -vs
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MELNIKOVA/WALTERT -vs
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RAWAT/VELDHEER -vs
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INDONESIA (W) -vs
SOUTH KOREA (W) -
CHINESE TAIPEI (W) -vs
UZBEKISTAN (W) -
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CHINA (W) -vs
CHINESE TAIPEI (W) -
CHINA (W) -vs
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INDIA (W) -vs
INDONESIA (W) -
CHINESE TAIPEI (W) -vs
INDIA (W) -
CARR/DENOLLY -vs
KALENICHENKO/THIROU. -
DARYA KASATKINA -vs
IRINA MARIA BARA -
CABAJ AWAD/SAMIR -vs
RAMADAN/SHAABAN -
NOVAC/VIG -vs
LEE/ROMEO -
CHLPAC/MARTINICH -vs
CUROVIC/OSTLUND -
ΛΟΠΕΖ ΜΟΝΤΑΓΚΟΥΝΤ ΚAΡΛΟΣ -vs
ΚΑΧΙΝ ΠΕΝΤΡΟ -
CORNUT/SCHMITZ -vs
KHOMENTOVSKI/SKORIL. -
GASPAR/MASAROVA -vs
BERGEN/DUCA -
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BOBROV/ERLER -
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CELEBIC/SAVELJIC -vs
HAMPEL/OBERLEITNER -
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GHORBEL/TESSA -vs
MAIGA/VIDAL AZORIN -
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KRUNIC/SREBOTNIK -
COLMEGNA/SPITERI -vs
KLASEN/KOELZER -
THANOS/XILAS -vs
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JAQUELINE CRISTIAN -
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KILANI/KOROLEV -
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SALGADO/TORRES -
MITU/OLARU -vs
DIATCHEN./DZALAMIDZE -
ΜΠΑΡAΝΚΟ ΚΟΣAΝΟ ΧΑΒΙΕΡ -vs
ΛΟΠΕΖ ΣΑΝ ΜAΡΤΙΝ ΑΛΒAΡΟ -
ABOIAN/FARJAT -vs
ARRECHE/CASANOVA -
BORTOLOTTI/ESTEVE -vs
MARTOS GORNES/PEREZ -
MERINO/PENA LOPEZ -vs
URYSON/VILLANUEVA -
ΤΖΟΥΝΓΚ ΤΖΕΙΣΟΝ -vs
ΓΚΙΟΥΣΤΙΝΟ ΛΟΡΕΝΤΖΟ -
TAMARA ZIDANSEK -vs
ANASTASIA POTAPOVA -
JOHN PATRICK SMITH -vs
GIAN MARCO MORONI -
ΣΒΙΤΟΛΙΝΑ ΕΛΙΝΑ -vs
ΓΚΟΒΟΡΤΣΟΒΑ ΟΛΓΚΑ -
LAUREN DAVIS -vs
ΡΑΣ ΑΡAΝΤΞΑ -
HIDALGO/MONZON -vs
CERUNDOLO/KESTELBOIM -
MANZANERA/TRAPEZNIK. -vs
CERVANTES/ROCA -
G. GRANOLLERS-PUJOL -vs
JULES OKALA -
ANNA-LENA FRIEDSAM -vs
ΜΛΑΝΤΕΝΟΒΙΤΣ ΚΡΙΣΤΙΝΑ -
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ΑΛΒAΡΕΖ ΒΑΡΟΝΑ ΝΙΚΟΛΑΣ -
AGAMENONE/ZUKAS -vs
CAROU/COMESANA -
ΣΟΚ ΤΖΑΚ -vs
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BARRIENTOS/ORE -vs
BUTSCH/RYBAKOV -
ΓΟΥ ΞΙAΟΝΤΙ -vs
ΟΥΝΤΒAΡΝΤΙ ΠAΝΑ -
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ΜΠΕΡAΝΚΙΣ ΡΙΚAΡΝΤΟ -
LAPKO/MAROZAVA -vs
KOSTYUK/KUZMOVA -
ΚΟΥΝΤΛΑ ΝΤΕΝΙΣ -vs
ΣΙΝΕΡ ΓΙAΝΙΚ -
KATERINA SINIAKOVA -vs
VERA ZVONAREVA -
ΚΟΡΝΤΑ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ -vs
ΚΡΟΥΓΚΕΡ ΜΙΤΣΕΛ -
ΜΑΡΙΑ ΤΑΤΙAΝΑ -vs
JOHANNA KONTA -
LIVE
NORTH. ARIZONA SUNS 120vs
IOWA WOLVES 128
LIVE
SALT LAKE CITY STARS 72vs
SANTA CRUZ WARRIORS 78
LIVE
SOUTH BAY LAKERS 41vs
STOCKTON KINGS 42
ΤΕΛΙΚΟ
LONG ISLAND NETS 124vs
DELAWARE BLUE COATS 108
LIVE
ΑΛΑΧΟΥΛΕΝΣΕ 0vs
ΠΕΡΕΖ ΖΕΛΕΝΤΟΝ 0
LIVE
ΝΤΕΠΟΡΤ. ΣΑΝ ΚAΡΛΟΣ 1vs
ΛΙΜΟΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
KΑΡΤΑΧΙΝΕΣ 2vs
ΟΥΝ. ΝΤΕ ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ 1
LIVE
SOAGA 2vs
BA FC 0
AS VENUS -vs
AUCKLAND CITY -
LIVE
ΧΟΥAΡΕΖ 0vs
ΜΟΝΤΕΡΕΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
GREMIO OSASCO-SP 0vs
EC SAO BERNARDO-SP 3
ΤΕΛΙΚΟ
BATATAIS-SP 1vs
OLIMPIA FC SP 0
ΤΕΛΙΚΟ
VELO CLUBE-SP 2vs
NACIONAL-SP 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΜΕΡΣΙΑΛ 3vs
ΛΙΝΕΝΣΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΡΙΛΙΑ 1vs
RIO PRETO-SP 1
ΤΕΛΙΚΟ
SESI-SP 3vs
ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΖΕΙΡΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΡΑΜΟΥΡΟΥ ΚAΣΤΡΟ 2vs
ΒΙΒΟ/ΜΙΝΑΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ ΣAΟΥΝΤΕ/ΒΟΛΕΙ ΡΙΜΠΕΙΡAΟ 1vs
ΒΟΛΕΙ ΡΕΝAΤΑ/ΚΑΜΠΙΝΑΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΑΟΥΜΠAΤΕ ΦΟΥΝΒΙΤΣ 3vs
ΣΕΣΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
APAN BLUMENAU 3vs
ΟΥΜ ΙΤΑΠΕΤΙΝΙΓΚΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ ΝΤΕ ΛΑ ΠΛAΤΑ 1vs
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΛΑΦΕΡΕΡΕ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΡΔΟΒΑ 0vs
ΣΑΝ ΤΕΛΜΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ASSU 1vs
AMERICA-RN 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΛΕΖ ΣAΡΣΦΙΛΝΤ 0vs
ΓΟΔΟΙ ΚΡΟΥΖ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΡΧΕ ΒΙΛΣΤΕΡΜΑΝ 2vs
ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΣΠ. ΚΛΑΜΠ 0vs
ΙΝΤΕΠΕΝΤ. ΝΤΕΛ ΒAΛΕ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΙΓΚΡΕ 0vs
ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 1vs
ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΙΓΚΑ ΝΤΕΠ. ΟΥΝ. ΚΙΤΟ 3vs
ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ 2vs
ΜΠΟΛΙΒAΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΛΦΙΝ 1vs
ΚΛΑΜΠ ΟΛΙΜΠΙΑ 1
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ ΝΤΕ ΜΕΡΙΔΑ -vs
ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΟ ΜΠΕΝΤΟ 4vs
CA ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
PENAPOLENSE 0vs
SERTAOZINHO-SP 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΑΟΥΜΠAΤΕ 2vs
ΣAΟ ΚΑΕΤAΝΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΟ ΜΠΕΡΝAΝΤΟ 0vs
ΡΙΟ ΚΛAΡΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
PORTUGUESA-SP 3vs
ΑΤΙΜΠΑΙΑ 2
PORTUGUESA SANTISTA -vs
RED BULL BRASIL -
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ 2vs
BOTAFOGO-PB 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΝΤΟ ΑΝΤΡΕ 0vs
ΓΚΟΙAΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΕΛΟΤΑΣ 1vs
MANAUS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΙΑΝΙΕΝΣΕ 1vs
SANTA CRUZ-PE 1
ΤΕΛΙΚΟ
BOA-MG 1vs
ΚΡΟΥΖΕΙΡΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
CRB ΑΛ 2vs
ΝΑΟΥΤΙΚΟ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΜΕΞΙΚΟ ΛΟΜΠΟΣ 79vs
ΣΑΝ ΧΟΣΕ ΣΤΕΙΤ ΣΠΑΡΤΑΝΣ 66
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΟΒΙΝΤΕΝΣ ΦΡΙΑΡΣ 80vs
ΧΑΒΙΕ ΜAΣΚΕΤΙΡΣ 74
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΑΙΝΤΕΡ ΜΠΡΟΝΚΣ 71vs
ΜΑΝΧΑΤΑΝ ΤΖΑΣΠΕΡΣ 59
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΜΠΟΡΝ ΤAΙΓΚΕΡΣ 75vs
ΤΕΞΑΣ Α&Μ ΑΓΚΙΣ ΑΘΛΕΤΙΚΣ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΝΤ ΦΡΑΝΣΙΣ ΡΕΝΤ ΦΛΑΣ 87vs
ΜΠΡΑΙΑΝΤ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 61
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΤΕΚ ΧΟΚΙΣ 70vs
ΚΛΕΜΣΟΝ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 58
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΑ ΣΑΛ ΕΞΠΛΟΡΕΡΣ 64vs
UMASS MINUTEMEN 75
ΤΕΛΙΚΟ
LIU SHARKS 73vs
ΦΕΙΡΛΙΧ ΝΤΙΚΙΝΣΟΝ ΝAΙΤΣ 72
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΝΑΒΕΝΤΟΥΡ ΜΠΟΝΙΣ 89vs
SAINT JOSEPH'S HAWKS 73
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΟΡΤΖ ΜΕΙΣΟΝ ΠAΤΡΙΟΤΣ 57vs
ΣΕΝΤ ΛΟΥΙΣ ΜΠΙΛΙΚΕΝΣ 69
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΡΣΑΛ ΘΑΝΤΕΡΙΝΓΚ ΧΕΡΝΤ 94vs
ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΑΤΛ. ΑΟΥΛΣ 82
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΝΜΑΟΥΘ ΧΟΚΣ 69vs
ΦΕΡΦΙΛΝΤ ΣΤAΓΚΣ 45
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΚAΝΣΑΣ ΡΕΙΖΟΡΜΠΑΚΣ 99vs
ΛΟΥΙΖΙΑΝΑ ΣΤ. ΤΑΙΓΚΕΡΣ 90
ΤΕΛΙΚΟ
Σ. ΧΑΡΤ ΠΙΟΝΙΡΣ 61vs
ΣΕΝΤ ΜΑΙΡΗ ΜΑΟΥΝΤΕΝΙΡΣ 59
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΝΤΡΑΛ ΦΛ. ΝΑΙΤΣ 61vs
ΣAΟΥΘ. ΜΕΘΟΝΤΙΣΤ ΜAΣΤΑΝΓΚΣ 58
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΟΡΤΖΙΑ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 54vs
ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΓΚΕΙΤΟΡΣ 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΕΝΑ ΣΕΙΝΤΣ 77vs
ΝΙΑΓΑΡΑ ΠΕΡΠΛ ΙΝΓΚΛΣ 55
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΤΛΕΡ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚ 77vs
ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣ ΡΕΝΤ ΣΤΟΡΜ 55
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΡΛΟΤ 56vs
ΝΟΡΘ ΤΕΞΑΣ ΜΙΝ ΓΚΡΙΝ 43
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΡΙΣΤ ΡΕΝΤ ΦΟΞΙΣ 69vs
ΚAΝΙΣΙΟΥΣ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΓΚΡΙΦΙΝΣ 85
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΙΟΝΑ ΓΚΑΕΛΣ 68vs
ΚΟΥΙΝΙΠΙAΚ ΜΠΟΜΠΚΑΤΣ 69
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΙAΝΑ ΧΟΥΖΙΕΡΣ 72vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΓΚΟΦΕΡΣ 67
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΜΠΕΡΤ ΜΟΡΙΣ ΚΟΛΟΝΙΑΛΣ 59vs
ΣΕΝΤ ΦΡΑΝΣΙΣ ΤΕΡΙΕΡΣ 58
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΕΜΠΛ ΟΟΥΛΣ 51vs
ΤΟΥΛΣΑ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΧΑΡΙΚΕΙΝ 61
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΟΡΤΖ ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ ΚΟΛΟΝΙΑΝΣ 52vs
ΦΟΡΝΤΑΜ ΡΑΜΣ 63
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΝΤ ΝΤΟΜΙΝΙΟΝ ΜΟΝΑΡΚΣ 84vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΡΟΟΥΝΤΡΑΝΕΡΣ 59
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΝΤΛ ΤΕΝΕΣΙ ΜΠΛΟΥ ΡAΙΝΤΕΡΣ 56vs
UTEP MINERS 60
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΘΓΟΥΕΣΤΕΡΝ ΣΤΕΙΤ ΝΤΕΜΟΝΣ 95vs
NEW ORLEANS PRIV. 73
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΥΙΖΙAΝΑ ΤΕΚ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 76vs
FIU PANTHERS 73
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΕΝΕΣΙ ΣΤΕΙΤ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 74vs
ΜΟΡΧΕΝΤΣ ΙΓΚΛΣ 67
ΚΟΛΟΡAΝΤΟ ΣΤΕΙΤ ΑΡΜΣ -vs
ΟΥΑΙΟΜΙΝΓΚ ΚΑΟΥΜΠΟΙΣ -
ΙΣΤΕΡΝ ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΠΑΝΘΕΡΣ -vs
ΤΖΑΚΣΟΝΒΙΛ ΣΤΕΙΤ ΓΚΕΙΜΚΟΚΣ -
ΓΟΥΙΝΤΘΡΟΠ ΙΓΚΛΣ -vs
ΣAΟΥΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΑΠΣΤΕΙΤ ΣΠAΡΤΑΝΣ -
ΓΚΑΡΝΤΝΕΡ Γ. ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ -vs
ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΜΠΟΛΝΤΟΓΚΣ -
ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ ΡΕΜΠΕΛΣ -vs
ΜΠΟΙΖ ΣΤΕΙΤ ΜΠΡΟΝΚΟΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ 1vs
RIO BRANCO-PR 0
ΤΕΛΙΚΟ
HALIFAX HURRICANES 114vs
KW TITANS 107
ΤΕΛΙΚΟ
PETROLINA 0vs
ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΙΟ ΚΛAΡΟ 77vs
ΠAΤΟ ΜΠAΣΚΕΤ 57
ΜΠΑΟΥΡΟΥ -vs
ΜΠΡΑΖΙΛΙΑ -
SAO JOSE -vs
ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ -
ΤΕΛΙΚΟ
CARIDUROS DE FAJARDO 111vs
VAQUEROS DE BAYAMON 98
ΤΕΛΙΚΟ
CAPITANES DE ARECIBO 95vs
BRUJOS DE GUAYAMA 80
ΤΕΛΙΚΟ
ΔΕ ΣΤΡΟΝΓΚΕΣΤ 3vs
SAN JOSE 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΠΟΤΟΣΙ 2vs
ΟΡΙΕΝΤΕ ΠΕΤΡΟΛΕΡΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 80vs
ΑΡΓΕΝΤΙΝΟ ΤΖΟΥΝΙΝ 79
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΙΜΠΕΡΤAΔ 71vs
ΡΕΓΚAΤΑΣ ΚΟΡΙΕΝΤΕΣ 87
ΤΕΛΙΚΟ
LA UNION 80vs
ΚΟΜΟΥΝΙΚΑΣΙΟΝΕΣ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΙΜΣΑ 96vs
ΦΕΡΡΟ ΚΑΡΡΙΛ ΟΕΣΤΕ 92
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ 1vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΚΟΤA 3vs
ΟΥΝΙΟΝ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ 1
ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ -vs
ΟΡΣΟΜΑΡΣΟ -
ΚΟΡΤΟΥΛΟΥΑ -vs
REAL SANTANDER -
ΤΙΓΚΡΕΣ FC -vs
ΜΠΑΡΑΝΚΟΥΙΛΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
OPERARIO-FC MS 1vs
CORUMBAENSE 0
ΤΕΛΙΚΟ
AQUIDAUANENSE 2vs
PONTA PORA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΡΡΟΒΙAΡΙΟ 1vs
ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΤAΓΚΑ 0vs
UPNFM 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΝΤΑ 0vs
ΠΛΑΤΕΝΣΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΡΑΘΟΝ 1vs
CD ΡΕAΛ ΣΟΣΙΕΔAΔ 2
ΤΕΛΙΚΟ
HONDURAS PROGRESO 0vs
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΟΛΙΜΠΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΛ ΒΕΝΣΕΝΤΟΡ 1vs
ΑΛΙAΝΣΑ 2
ΠΟΥΝΤΑΡΕΝΑΣ -vs
ΚΑΡΜΕΛΙΤΑ -
MUNICIPAL LIBERIA -vs
AD COFUTPA -
ΣΙΝΤΝΕΙ ΚΙΝΓΚΣ -vs
ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
ΠΕΡΘ ΓΟΥAΙΛΝΤΚΑΤΣ -vs
ΚAΙΡΝΣ ΤAΙΠΑΝΣ -
SABAH FK B -vs
ΝΕΦΤΣΚΙ ΜΠΑΚΟΥ B` -
ΖΑΚΑΤAΛΑ -vs
ΣΑΜΠAΙΛ Β` -
QARABAG AGDAM B -vs
ΚΑΡΑΝΤAΚ ΛΟΚΜΠΑΤAΝ -
ΤΖΟΝΤΖΟΥ ΕΓΚΙΣ -vs
ΙΝΤΣΕΟΝ ΕΛΕΦΑΝΤΣ -
ΓΟΥΕΣΤ ΑΡΜΕΝΙΑ -vs
ΠΟΥΝΙΚ ΓΙΕΡΕΒAΝ 2 -
ΑΛΑΣΧΚΕΡΤ 2 -vs
ΑΡΤΣAΧ -
ΝΤΙΛΙΤΖAΝ -vs
ΟΥΡΑΡΤΟΥ 2 -
ΤΣΕΟΝAΝ ΣΚΑΙΓΟΥΟΚΕΡΣ -vs
ΣΟΥΓΟΝ ΒΙΞΤΟΡΜ -
ΤΣΑΝΤΣΕΟΝ ΧΑΝΣAΕ (Γ) -vs
ΤΣΕΟΝΓΚΙΟΥ ΣΤΑΡΣ (Γ) -
EX HI-PASS (W) -vs
ΧΙΟΥΝΤAΙ ΧΙΛΣΤΕΙΤ (Γ) -
ΚΡΟΑΤΙΑ (Γ) -vs
ΜΕΞΙΚΟ (Γ) -
ΤΑΙΛAΝΔΗ (Γ) -vs
ΣΛΟΒΑΚΙΑ (Γ) -
ΤΣΕΧΙΑ (Γ) -vs
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (Γ) -
ΣΑΝAΤ ΝAΦΤ ΑΜΠΑΝΤAΝ -vs
PARS JAM BUSHEHR -
ΤΡAΚΤΟΡ ΣΑΖΙ ΤAΜΠΡΙΖ -vs
ΝΑΣΑΓΙ ΜΑΖΑΝΤΑΡAΝ -
ΣAΧΙΝ ΜΠΟΥΣΕΧΡ -vs
ΝΑΦΤ ΜΑΣΖΕΝΤ -
ΦΟΥΛAΝΤ ΚΟΥΖΕΣΤAΝ -vs
ΜΑΣΙΝ ΣΑΖΙ ΤΑΜΠΡΙΖ -
ΝΤAΟΥΕΛ ΜΟΧΟΥΝ ΜΠΑΓΚAΝ -vs
ΤΣΕΝAΙ ΣΙΤΥ -
MTK BUDAPEST (W) -vs
ΠΙΚ-ΠΕΚΣ (Γ) -
DVTK ΜΙΣΚΟΛΤΣ (Γ) -vs
ΣΟΠΡΟΝ (Γ) -
ΟΥΝΙ ΓΚΙΟΡ (Γ) -vs
ZTE NKK (Γ) -
CSATA (W) -vs
ΣΕΞΑΡΝΤ (Γ) -
KF DRENICA -vs
KF FLAMURTARI -
KF VUSHTRRIA -vs
KF DUKAGJINI -
ΕΝΤΙΝΓΚ ΣΠΟΡΤ -vs
ΜΠΑΜΠΟΥΤΟΣ ΝΤΕ ΜΠΟΥΝΤΑ -
ΚΟΤΟΝΣΠΟΡ ΝΤΕ ΓΚΑΡΟΥΑ -vs
ΦΟΒΟΥ ΝΤΕ ΜΠΑΧAΜ -
ΚΟΛΟΜΠΕ -vs
ΑΠΕΓΙΕΣ ΝΤΕ ΕΜΦΟΥ -
ΟΥΝΙΟΝ ΝΤΟΥAΛΑ -vs
ΣΤΕΙΝΤ ΡΕΝAΡΝΤ -
ΜΑΡΟΥΝΣ -vs
ΕΞΠΡΕΣ FC -
ΑΛ-ΚΑΛΙΧ ΚΟΡ ΦΑΚAΝ -vs
ΜΠAΝΙ ΓΙΑΣ -
ΑΛ ΑΙΝ -vs
ΑΧΛΙ ΑΛ-ΦΟΥΤΖΙΡΑ -
ΑΛ ΓΟΥAΣΛ -vs
ΑΛ ΝΤAΦΡΑ -
ΣΑΡΙAΧ ΦΚ -vs
ΧAΤΤΑ -
ΒΟΣΝΙΑ & ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ (Γ) -vs
ΙΣΡΑΗΛ (Γ) -
ΜAΛΤΑ (Γ) -vs
ΓΕΩΡΓΙΑ (Γ) -
ΙΡΛΑΝΔΙΑ (Γ) -vs
ΕΛΛAΔΑ (Γ) -
ΟΥΜ ΣΑΛAΛ -vs
ΑΛ ΣΑΧAΝΙΑ -
ΑΛ ΓΚΑΡΑΦΑ -vs
ΑΛ ΓΑΡΚΑ -
ΕΛ ΧAΡΑΣ -vs
Α ΜΠΟΥ ΣAΝΤΑ -
ΤAΜΠΟΡ -vs
NK ΤΡΙΓΚΛΑΒ -
ΜΠΙΣΚΡΑ -vs
ΣΕΤΙΦ -
ΜΠΟΡΝΤΖ ΜΠΟΥ ΑΡΕΡΙΝΤΖ -vs
ΜΟΥΛΟΥΝΤΙΑ ΑΛΓΚΕΡ -
ΚΑΜΠΙΛΙΕ -vs
USM ΜΠΕΛ ΑΜΠΕΣ -
AL SALT -vs
MA'AN -
AL HUSSEIN -vs
ΑΛ ΤΖΑΖΙΡΑ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Γ) -vs
ΚΑΝΚAΓΙΑ ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΕΣΙ (Γ) -
ΜΠΕΛΕΝΤΙΓΙΕΣΠΟΡ (Γ) -vs
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ (Γ) -
ΚΑΜΕΡΟΥΝ (Γ) -vs
ΖAΜΠΙΑ (Γ) -
HORIZONT MINSK (W) -vs
VICTORIA GRODNO (W) -
VICTORIA BREST (W) -vs
ΤΣΜΟΚΙ-ΜΙΝΣΚ (Γ) -
ΤΑΛΑΕΑ ΕΛ ΓΚΑΙΣ -vs
ΕΝΠΙ -
ΑΛ ΚΟΥΒΕΙΤ -vs
ΑΛ ΑΡAΜΠΙ -
ΑΛ ΧΑΖΜ -vs
ΑΛ ΙΤΤΙΧAΝΤ -
ΑΛ ΣAΑΜΠ -vs
ΑΛ ΑΝΤAΛΧ -
ΑΓΚΕΛ ΠΡΟΣΤΕΧΟΦ (Γ) -vs
ΝΤΟΥΚΛΑ ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ (Γ) -
ΟΛΥΜΠ ΠΡAΓΑ (Γ) -vs
ΣΟΚΟΛ ΦΡAΙΝΤΕΚ ΜΙΣΤΕΚ (Γ) -
ΣΚ ΑΠ ΟΛΟΜΟΥΤΣ (Γ) -vs
ΚΡΑΛΟΒΟ ΠΟΛΕ ΜΠΡΝΟ (Γ) -
ΟΣΤΡAΒΑ (Γ) -vs
ΠΡΕΡΟΒ ΠΡΕΤΣΕΤΖΑ (Γ) -
VK SELMY BRNO (W) -vs
ΣΟΚΟΛ ΣΤΕΡΝΜΠΕΡΚ (Γ) -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Γ) -vs
ΝΟΒAΡΑ (Γ) -
KLAIPEDOS NEPTUNAS -vs
SAKIU VYTIS -
ΓΙΟΝΑΒΑ -vs
GARGZDU SC -
ΒΙΛΝΑΟΥΣ ΚΜ-ΠΕΡΛΑΣ -vs
ΤΕΛΣΙAΙ -
ΤΟΡAΖ ΚΡΕΠΣΙΝΙΟ ΚΛΟΥΜΠΑΣ -vs
SILALES LUSIS -
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ ΙΙ -vs
ΣΟΥΝΤΟΥΒΑ ΜΑΡΤΙΝΓΚΑ ΜΑΡΙΓΙΑΜΠΟΛΕ -
PALANGOS KURSIAI -vs
ΜΑΖΕΙΚΙΑΙ -
ALLIANZ MILANO -vs
ΣΑΑΡΕΜAΑ -
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ Σ.Π. -vs
PENZUGYOR -
OK UB (W) -vs
ΟΜΠΡΕΝΟΒΑΚ (Γ) -
ΓΙΕΝΤΙΝΣΤΒΟ ΣΤAΡΑ ΠAΖΟΒΑ (Γ) -vs
ΠΑΡΤΙΖAΝ ΒΙΖΟΥΡΑ ΜΠΕΟΓΚΑΡΝΤ (Γ) -
ΛΙΓΚΑΠΛΟΚΙ (Γ) -vs
ΝΟΥΜΟΡ ΤΖΟΥΜΙ (Γ) -
ΚΙΜΚΙ -vs
ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΜΟΣΧΑΣ -
ΡAΝΤΕΡΣ -vs
ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ -
ΧΟΡΣΕΝΣ -vs
ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ -
ΕΛΙΤΖΟΥΡ ΚΙΡΙAΤ ΑΤΑ -vs
ΕΛΙΤΖΟΥΡ ΙΡΟΝΙ ΝΕΤAΝΙΑ -
JK ΤΑΜΕΚΑ ΤΑΡΤΟΥ ΙΙ -vs
ΛΕΒAΝΤΙΑ ΤAΛΙΝ U21 -
ΕΛΒΑ -vs
ΠAΡΝΟΥ ΒΑΡΠΟΥΣ -
MICKIEWICZ KLUCZBORK -vs
APP KRISPOL WRZESNIA -
BBTS BIELSKO-BIALA -vs
STRZELCE OPOLSKIE -
ΓΚΕΡΝΙΚΑ ΜΠΙΖΚAΙΑ (Γ) -vs
ΑΡAΣΚΙ ΑΕΣ (Γ) -
ΑΒΕΝΙΔΑ (Γ) -vs
ΠΟΡΤΑ ΞΙ ΕΝΣΙΝΟ (Γ) -
ΜΙΚΟΛAΙ -vs
SK ΠΡΟΜΕΤΕΙ -
ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ -vs
ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ II -
ΣΟΡΕΛΛΑ ΡΑΜΟΝΤΑ ΙΠAΓΚ (Γ) -vs
SASSUOLO VOLLEY (W) -
ΣΙΡΟΚΙ -vs
ΣΟΥΤΖΕΣΚΑ ΝΙΚΣΙΚ -
ΝΟΒΙ ΠΑΖAΡ -vs
ΜΖΤ ΣΚΟΠΙΩΝ -
ΓΚΙΜΛΕ -vs
ΦΡΟΙΑ ΑΜΠAΣΑΝΤΟΡΣ -
ΚΟΝΓΚΣΜΠΕΡΓΚ ΜAΙΝΕΡΣ -vs
ΑΣΚΕΡ ΑΛΙΕΝΣ