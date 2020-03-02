ΌΛΑ ΤΑ LIVESCORE
TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • NBA
  • SUPER LEAGUE 2
  • SÜPER LIG
  • FA CUP
ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑ
ΔΕΙΤΕ ΤΑ LIVE

Ο Ουίλιαμσον καρφώνει... γκρεμίζοντας τον Κούζμα! (vid)

Ο Ουίλιαμσον καρφώνει... γκρεμίζοντας τον Κούζμα! (vid)

Ο Ουίλιαμσον καρφώνει... γκρεμίζοντας τον Κούζμα! (vid)

Ο Ζάιον Ουίλιαμσον δεν μπορεί να κοπεί καθόλου εύκολο. Πόσω δε όταν σηκωθεί για να καρφώσει!

Ο Κούζμα το ξέρει πολύ καλά: Ο Ζάιον Ουίλιαμσον δεν μπορεί να κοπεί καθόλου εύκολα.

Tags

Περισσοτερα Αρθρα

Μπάσκετ

Ο Ζάιον Ουίλιαμσον τρελάθηκε όταν έμαθε ότι μοιράζεται ρεκόρ με τον Τζόρνταν!

Μπάσκετ

O Ουίλιαμσον είναι ο πρώτος teenager της ιστορίας του ΝΒΑ με 20+ πόντους σε 10 συνεχόμενα παιχνίδια! (pic)

Μπάσκετ

ΛεΜπρον για Ζάιον: «Αυτό το παιδί είναι ξεχωριστό!» (vid)

Μπάσκετ

Τρομερός Ουίλιαμσον με επιμονή κέρδισε την μπάλα, σκόραρε και τρελάθηκε! (vid)

Μπάσκετ

Ουίλιαμσον το... θωρηκτό (vid)

Μπάσκετ

Ουίλιασμον: «Κοιτάω στον καθρέφτη και αναρωτιέμαι αν ξέρουν πως είμαι 19 χρονών» (vid)

Best of internet