Ο Ουίλιαμσον καρφώνει... γκρεμίζοντας τον Κούζμα! (vid)

Ο Κούζμα το ξέρει πολύ καλά: Ο Ζάιον Ουίλιαμσον δεν μπορεί να κοπεί καθόλου εύκολα.
The LONZO to ZION OOP!
2nd half underway on ESPN pic.twitter.com/I4iXGPFHW5
— NBA (@NBA) March 2, 2020
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΞAΝΘΗ 1vs
ΠΑΟΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1vs
ΑΕΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 4vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΗΣ 1vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΦΗ 3vs
ΛΑΜΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
Α.Ε. ΛAΡΙΣΑ 3vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 2vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΤΕΝΑΜ 2vs
ΓΟΥΛΒΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΒΕΡΤΟΝ 1vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 133vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 118
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 106vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 100
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 114vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 122
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 110vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 124
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -vs
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ -
ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ -vs
ΓΚΕΖΤΕΠΕ -
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ -vs
ΓΚΑΖΙΣΕΧΙΡ ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ -
ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ -vs
ΑΡΣΕΝΑΛ -
Ο Ζάιον Ουίλιαμσον δεν μπορεί να κοπεί καθόλου εύκολο. Πόσω δε όταν σηκωθεί για να καρφώσει!
Ο Κούζμα το ξέρει πολύ καλά: Ο Ζάιον Ουίλιαμσον δεν μπορεί να κοπεί καθόλου εύκολα.
The LONZO to ZION OOP!
2nd half underway on ESPN pic.twitter.com/I4iXGPFHW5
— NBA (@NBA) March 2, 2020