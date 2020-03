Σούπερ προσφορά* στα παρολί | *Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Μια παροιμία μας λέει ότι «αν ήταν η ζήλια ψώρα, θα κόλλαγε όλη η χώρα...» και απ' ότι φαίνεται ταιριάζει «γάντι» στο... σίριαλ που ξέσπασε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού με πρωταγωνιστές τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Τζέιμς Χάρντεν.

Όχι ότι ο «μούσιας» γνωρίζει την ύπαρξη της εν λόγω παροιμίας, αλλά σίγουρα είναι κάτι που του ταιριάζει απόλυτα. Πολύ θα ήθελε να κρατήσει και πάλι το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη στο ΝΒΑ όπως και το 2018. Τότε που οι Ρόκετς είχαν το καλύτερο ρεκόρ στο ΝΒΑ και εκείνος μετρούσε 30,4 πόντους, 5,4 ριμπάουντ, 8,8 ασίστ και 1,8 κλεψίματα.

Όμως όπως λένε και οι Αμερικανοί «it's not gonna happen»! Ο Χάρντεν γνωρίζει πολύ καλά ότι φέτος δεν θα είναι η χρονιά του. Και ας έχει 19 ματς με 40+ πόντους εκ των οποίων τα τέσσερα με 50+ πόντους, ενώ μέτρησε και 60 πόντους στην αναμέτρηση με τους Ατλάντα Χοκς τον περασμένο Νοέμβριο. Μέχρι στιγμής οι Ρόκετς έχουν 38-20 ρεκόρ, μπορεί να παρουσιάζονται βελτιωμένοι σε σχέση με το ξεκίνημα της χρονιάς, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούν στην ίδια ζυγαριά σύγκρισης με τους Μιλγουόκι Μπακς και το 51-8 που έχουν μέχρι σήμερα.

Και δεν είναι μόνο ότι έχουν το καλύτερο ρεκόρ στο ΝΒΑ, αλλά ότι πρόκειται για προϊόν της ηγετικής καθοδήγησης του Γιάννη Αντετοκούνμπο! Αν δεν πραγματοποιεί και πάλι MVP χρονιά ο «Greek Freak» σε συνδυασμό με την πορεία της ομάδας του, τότε ποιος; Αισίως έχει 29,7 πόντους σε κάθε ματς, 13,7 ριμπάουντ, 5,8 ασίστ, 1,1 τάπες, 1 κλέψιμο και 55% στα σουτ εντός παιδιάς έχοντας βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό και το σουτ του. Είτε από μέση, είτε και από μακρινή, ακόμα, απόσταση.

H πρώτη νίκη του Γιάννη

Τι είπε ο Χάρντεν πριν από μερικές ημέρες στη συνέντευξη που παραχώρησε στην Ρέιτσελ Νίκολς; «Κάποιες φορές εύχομαι να ήμουν κι εγώ 2.11μ., να έτρεχα και απλώς να κάρφωνα. Όλο αυτό δεν χρειάζεται ταλέντο. Εγώ μεγάλωσα και έπρεπε να μάθω πως να παίζω μπάσκετ και να φτιάχνω τις κινήσεις μου. Το προτιμώ έτσι». Από τη μία θα μπορούσε να πει κάποιος ότι τα... κρατούσε όλα αυτά μέσα του και έψαχνε τη στιγμή για να ξεσπάσει, ειδικά μετά την ατάκα του Γιάννη στην επιλογή των παικτών για το All Star Game ότι «θέλω κάποιον να πασάρει» με αποτέλεσμα να επιλέξει τον Κέμπα Ουόκερ αντί του Τζέιμς Χάρντεν: «Έχω περισσότερες ασίστ από αυτόν. Δεν βρίσκω κάτι το αστείο σε αυτό που είπε. Δεν δίνω καμία σημασία σε αυτά τα πράγματα. Ξέρω τι μπορώ να κάνω» ήταν η απάντησή του.

Ο Χάρντεν είχε δείξει τη δυσαρέσκειά του για τον Γιάννη από το περασμένο καλοκαίρι όταν είχε κληθεί να σχολιάσει την ανάδειξη του Έλληνα σούπερ σε πολυτιμότερο παίκτη του πρωταθλήματος. Συγκεκριμένα είχε πει ότι όλο αυτό ήταν «ένα παραμύθι που δημιουργούν τα media από το ξεκίνημα της χρονιάς» με τελική συνέπεια να καταλήξει το βραβείο στα χέρια του. Και τι... κρίμα για εκείνον που και φέτος στα ίδια χέρια θα καταλήξει. Και φυσικά δεν θα είναι «παραμύθι» των media αλλά τα όσα παρουσιάζει ο Αντετοκούνμπο στο παρκέ.

Μήπως να υπενθυμίσω τι είχε γίνει στο πρώτο ματς των Μπακς με των Ρόκετς στο Χιούστον στο άνοιγμα της αυλαίας της φετινής χρονιάς στο ΝΒΑ; Ο Γιάννης είχε 30 πόντους με 9/12 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 6/11 βολές, 13 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 τάπα και 3 λάθη σε 28 μόλις λεπτά. Ο Χάρντεν από τη πλευρά του είχε 19 πόντους με 1/5 δίποντα, 1/8 τρίποντα, 14/14 βολές, 14 ασίστ, 7 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 1 τάπα και 7 λάθη σε 36 λεπτά. Αποτέλεσμα; Οι Μπακς είχαν αποδράσει με τη νίκη από το «Toyota Center» με σκορ 117-111.

«Mark this date»

Και τώρα... «mark this date»! Στις 25 Μαρτίου, ανήμερα της Εθνικής μας εορτής, οι Μιλγουόκι Μπακς θα υποδεχθούν τους Χιούστον Ρόκετς στο «Fiserv Forum» του Ουισκόνσιν και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θέλει να κάνει άλλη μια μεγαλοπρεπέστατη... παρέλαση απέναντι στον «φαφλατά» Τζέιμς Χάρντεν. Κανείς δεν αμφισβητεί την αξία του «μούσια», έτσι; Όμως ένας παίκτης είναι και λέγεται μεγάλος όταν μπορεί και να αναγνωρίσει και τον αντίπαλό του. Είτε το πιστεύει, είτε δεν το πιστεύει. Καλές οι επιδόσεις μέσα στις τέσσερις γραμμές του παρκέ, αλλά ακόμα καλύτερες έξω από αυτές.

Ο Γιάννης το έχει αποδείξει. Τόσο στην περίπτωση του Εμπίντ ο οποίος είχε χαρακτηρίσει τον εαυτό του ως «τον καλύτερο παίκτη του ΝΒΑ» όσο και τώρα στην περίπτωση του Χάρντεν. Για τον Καμερουνέζο σέντερ είχε πει «ποιος είμαι εγώ για να κρίνω τον Εμπίντ; Δεν είναι κακό να νιώθεις ότι είσαι ο καλύτερος του κόσμου...» ενώ στην περίπτωση του Χάρντεν, απάντησε: «Απλά προσπαθώ να κάνω την δουλειά μου, η οποία είναι να κερδίζω αγώνες και να γυρνάω στο σπίτι μου, την οικογένεια μου και το παιδί μου. Αν αυτό πιστεύει, αυτό πιστεύει...» ενώ πριν από το ξεκίνημα της χρονιάς είχε πει: «Δεν θα πω ποτέ ότι είμαι καλύτερος του Χάρντεν. Όμως το τρόπαιο του MVP είναι στο σπίτι μου...»

Ούτε προκλητικές «απαντήσεις», ούτε δημιουργία εντυπώσεων, ούτε τίποτα. Και αυτό είναι το στοιχείο που τον κάνει να ξεχωρίζει περισσότερο. Το στοιχείο που τον κάνει MVP εντός και εκτός παρκέ. Και όσο και αν ο Τζέιμς Χάρντεν θέλει να ρίξει «λάδι στην φωτιά», ο Γιάννης δεν πρόκειται να «τσιμπήσει». Την απάντησή του θα την δώσει τον ερχόμενο Ιούνιο, όταν ο Άνταμ Σίλβερ πάρει τον φάκελο και πει για δεύτερη σερί χρονιά ότι «the 2020 most valuable player goes to... Giannis Antetokounmpo».

Προς το παρόν όλο το ΝΒΑ θα ζει και θα αναπνέει για το μεγάλο ματς της 25ης Μαρτίου στο Μιλγουόκι, μεταξύ των Μπακς και των Ρόκετς! Αν μη τι άλλο το ενδιαφέρον θα είναι εφάμιλλο με έναν... 7ο τελικό!