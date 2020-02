Έφτασε τον Κιντ στα 21 triple double ο Ντόντσιτς (vid)

Τι και αν σε μία ημέρα θα κλείσει τα 21 του χρόνια; Ο Λούκα Ντόντσιτς δεν σταματά να γράφει την δική του ξεχωριστή ιστορία με τη φανέλα των Μάβερικς. Ο Σλοβένος ήταν εξαιρετικός κόντρα στους Σπερς πετυχαίνοντας το 21ο triple double της καριέρας του. Με τους 26 πόντους τα 10 ριμπάουντ και τις 14 ασίστ, έφτασε τον Τζέισον Κιντ και πλέον οι δύο αυτοί παίκτες βρίσκονται στην κορυφή των Μάβερικς όσον αφορά τα triple double.

