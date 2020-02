Ο Drake προσπάθησε να κοροϊδέψει τον Γιάννη, αλλά έμεινε να... κρατάει το κεφάλι του! (pic & vid)

Είναι γνωστό ότι ο Drake λατρεύει να ανοίγει... θέματα με τους αντιπάλους του και φέτος για πρώτη φορά εμφανίστηκε με τόση ένταση σε παιχνίδι των Ράπτορς. Οι Μπακς επέστρεψαν στο Τορόντο και μαζί ο γνωστός, εκνευριστικός Drake που ήθελε να τρολάρει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και φυσικά το παραδέχτηκε στους δημοσιογράφους.

Έβαλε πάνω του ζώνες του πρωταθλητή του wrestling και κυκλοφορούσε στους διαδρόμους, θέλοντας να κοροϊδέψει την ρουτίνα των Μπακς που αναπαριστούν σκηνές από WWE. Βέβαια η ήττα της ομάδας του τον άφησε να κρατά το κεφάλι του, με τους Μπακς να ανεβάζουν την φωτογραφία στα social media τους και τον Γιάννη να σχολιάζει:

«Δεν το πρόσεξα. Το έμαθα. Κάποιος μου το είπε. Όταν είμαι στο παιχνίδι, ''κλειδώνω''. Προσπαθώ να κερδίσω. Δεν κοιτάω τους οπαδούς ή τι κάνουν. Είναι καλό αυτό που έκανε ο Drake. Με νοιάζεται. Εγώ όχι και τόσο. Είμαι εδώ να κερδίσω το παιχνίδι και να βοηθήσω την ομάδα μου να κερδίσει. Αυτό».

Looks like Drake wants smoke from Giannis and the Bucks tonight

(via @Raptors) pic.twitter.com/dFkVQCFG9u

— ESPN (@espn) February 26, 2020