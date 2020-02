Σίξερς: Ο Σίμονς θα λείψει για περίπου 15 μέρες

Ο Μπεν Σίμονς συνεχίζει να αισθάνεται ενοχλήσεις στη μέση, οι Σίξερς δε θέλουν να ρισκάρουν κι έτσι αποφασίστηκε να μην αγωνιστεί για τις επόμενες 15 μέρες περίπου.

Το ιατρικό team θα τον επανεξετάσει σε δύο εβδομάδες αφού στο μεσοδιάστημα θα ακολουθεί συγκεκριμένη θεραπείας ο Αυστραλός γκαρντ.

There's no timeline for a Simmons return, but an evaluation in two weeks is more of an initial benchmark date than an expectation of a quick return to the lineup. https://t.co/HqCsag1jvx

