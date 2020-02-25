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Η 37άρα του Χάρντεν στους Νικς! (vid)

Η 37άρα του Χάρντεν στους Νικς! (vid)

Η 37άρα του Χάρντεν στους Νικς! (vid)

Ο Τζέιμς Χάρντεν παραβρέθηκε στην τελετή για τον Κόμπι Μπράιαντ και λίγες ώρες αργότερα «εκτέλεσε» τους Νιου Γιορκ Νικς. 

Ο «μούσιας» ήταν εξαιρετικός στα 34 λεπτά που αγωνίστηκε έχοντας 37 πόντους με 10/14 δίποντα, 4/11 τρίποντα, 5/9 βολές, 9 ασίστ, 6 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα αλλά και 6 λάθη. 

Δείτε τα όσα έκανε ο Χάρντεν στο παρκέ.

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