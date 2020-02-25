Η 37άρα του Χάρντεν στους Νικς! (vid)

Ο «μούσιας» ήταν εξαιρετικός στα 34 λεπτά που αγωνίστηκε έχοντας 37 πόντους με 10/14 δίποντα, 4/11 τρίποντα, 5/9 βολές, 9 ασίστ, 6 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα αλλά και 6 λάθη.
Δείτε τα όσα έκανε ο Χάρντεν στο παρκέ.
ΝAΠΟΛΙ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΤΣΕΛΣΙ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 96vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ 0vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 1vs
ΞAΝΘΗ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0vs
Α.Ε. ΛAΡΙΣΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 3vs
ΟΦΗ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 3vs
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 0
ΤΣΕΛΣΙ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ -
ΝAΠΟΛΙ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 134vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 137
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 125vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 119
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 129vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 113vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 115
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 123vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 139vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 123
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 111vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 131
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 124vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 97
ΧΙΠΟ ΤΙΡΟΛ ΟΥΝΤΕΡΧAΚΙΝΓΚ -vs
ΖΕΝΙΤ ΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -
LIVE
DINAMO PANCEVO 2vs
FK MACVA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΑ ΝΑΝΓΚ 2vs
BINH DINH 0
ΤΕΛΙΚΟ
CHERNO. II ODESSA 3vs
REAL PHARMA ODESSA 1
ΤΕΛΙΚΟ
UFK DNIPRO 3vs
O. KROPYVNYTSKYI 1
ΤΕΛΙΚΟ
JONG VOLENDAM 3vs
JONG ADO DEN HAAG 1
ΚΟΠΕΡ -vs
ΟΠAΤΙΖΑ -
NK VARDARAC -vs
NK CEPIN -
EPICENTR-K -vs
SLUCH KRASILOV -
ΑΝΙΦ -vs
UNION VOCKLAMARKT -
SV WIENERFELD -vs
SC REISENBERG -
ΕΞΕΛΣΙΟΡ ΜAΑΣΛΟΥΙΣ -vs
ΒΑΑΛΒAΙΚ B` -
LANNACH -vs
GRAZER AK II -
ΣΠΟΡ ΤΟΤΟ -vs
ΚΑΡΛΟΒAΡΣΚΟ -
PENZUGYOR -vs
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ Σ.Π. -
Ο Τζέιμς Χάρντεν παραβρέθηκε στην τελετή για τον Κόμπι Μπράιαντ και λίγες ώρες αργότερα «εκτέλεσε» τους Νιου Γιορκ Νικς.
Ο «μούσιας» ήταν εξαιρετικός στα 34 λεπτά που αγωνίστηκε έχοντας 37 πόντους με 10/14 δίποντα, 4/11 τρίποντα, 5/9 βολές, 9 ασίστ, 6 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα αλλά και 6 λάθη.
Δείτε τα όσα έκανε ο Χάρντεν στο παρκέ.