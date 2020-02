Μπιλ: O μοναδικός με 2 συνεχόμενες 50άρες μετά τον Κόμπι και ο μοναδικός με ήττες (pics & vid)

Ο παίκτης των Ουίζαρντς βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, αλλά δεν μπορεί να συνδυάσει τις μεγάλες του εμφανίσεις με νίκες της ομάδας του, κάτι που αποδεικνύεται από το γεγονός ότι όταν βάζει πάνω από 40 πόντους η ομάδα του έχει ρεκόρ 1-8. Κόντρα στους Μπακς είχε 55 πόντους και σε συνδυασμό με τους 53 που έβαλε κόντρα στους Μπουλς κατάφερε να ξεχωρίσει.

Έγινε ο πρώτος παίκτης με δύο συνεχόμενες 50άρες, σε δύο διαδοχικές ημέρες, μετά τον Κόμπι Μπράιαντ και το 2007, που το είχε πετύχει κόντρα σε Γκρίζλις στις 22 Μαρτίου και κόντρα στους Χόρνετς στις 23 Μαρτίου, ενώ είναι ο μοναδικός που έχει πετύχει κάτι τέτοιο και δεν κέρδισε η ομάδα του.

Παράλληλα, έγινε ο 3ος παίκτης που σκοράρει 53+ πόντους σε back to back παιχνίδια, μαζί με τον Τσάμπερλεϊν και τον Χάρντεν, ενώ από την ημέρα που έμεινε εκτός από το φετινό All Star Game μετρά 44.6 πόντους κατά μέσο όρο, με 48.8% ποσοστό ευστοχίας, με την ομάδα του πάντως να έχει 0-3 σε αυτό το διάστημα.

