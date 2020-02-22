Ο Καρμέλο... χάζεψε τον Ζάιον με φοβερές προσποιήσεις! (vid)

Στο... σχολείο για μάθημα πήγε ο Καρμέλο τον Ζάιον.
Ο παίκτης των Μπλέιζερς ζάλισε τον σταρ των Πέλικανς με φοβερή προσποίηση και... εκτέλεσε για 2.
Γίγας Μέλο!
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 81vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 92
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 81vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 86
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ 63vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 88
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 82vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 85
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 3vs
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΓΕΡΝ 3vs
ΠAΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΕΣΙΑ 1vs
ΝAΠΟΛΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΤΙΣ 3vs
ΜΑΓΙΟΡΚΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΤΣ 0vs
ΛΥΩΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0vs
ΑΡΣΕΝΑΛ 1
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΛΑΜΙΑ -vs
ΑΡΗΣ -
LIVE
ΤΣΕΛΣΙ 1vs
ΤΟΤΕΝΑΜ 0
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ -vs
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -vs
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ -
ΜΠΕΡΝΛΙ -vs
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ -
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ -
ΛΕΣΤΕΡ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -
LIVE
ΘΕΛΤΑ 0vs
ΛΕΓΚΑΝΕΣ 0
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΕΙΜΠAΡ -
ΣΟΣΙΕΔAΔ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΛΕΒAΝΤΕ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΜΠΟΛΟΝΙΑ -vs
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ -
ΣΠΑΛ -vs
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ -
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ -vs
ΜΙΛΑΝ -
ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ -
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ -vs
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -vs
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ -
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΚΟΛΩΝΙΑ -
ΣAΛΚΕ -vs
ΛΕΙΨΙΑ -
ΡΕΘΥΜΝΟ -vs
ΛΑΥΡΙΟ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 106vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 122
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 108vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 113
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 118vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 101
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 98vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 106
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 117vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 127
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 113vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 101
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 104vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 113
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 117vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 105
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 115vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 128
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ -
ΜΑΡΣΕΙΓ -vs
ΝΑΝΤ -
ΝΤΙΖΟΝ -vs
ΜΟΝΑΚΟ -
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ -vs
ΑΜΙAΝ -
ΑΝΖΕ -vs
ΜΟΝΠΕΛΙΕ -
ΛΙΛ -vs
ΤΟΥΛΟΥΖ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -
LIVE
ΔΙΑΓΟΡΑΣ 0vs
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 0
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ -vs
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ -
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ -vs
ΙAΛΥΣΟΣ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ -vs
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ -
LIVE
ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ 2vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΣΕΛΣΟΥΚΛΟΥΣΠΟΡ 2
ΓΚΕΖΤΕΠΕ -vs
ΓΚΑΖΙΣΕΧΙΡ ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ -
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ -vs
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ -
ΠΑΟΚ -vs
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ -
ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ -vs
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΚΗΦΙΣΙA -
LIVE
ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ 3vs
ΡΙΑΖAΝ 2
LIVE
ΜΠΙΤΟΒΙΑ ΝΤΡΟΥΤΕΞ 2vs
ΚΟΣΖΑΛΙΝ U19 0
LIVE
ΕΛAΝΑ ΤΟΡΟΥΝ 1vs
KKS 1925 KALISZ 1
LIVE
ASU POLI TIMISOARA 0vs
ΖΕΜΟΥΝ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ 0
LIVE
DINAMO PANCEVO 2vs
SLOGA PLANDISTE 0
LIVE
VINCA 0vs
FK BSK 1926 1
LIVE
ΠΟΝΤΧAΛΕ ΝΟΟΥΒΙ ΤAΡΓΚ 1vs
ΓΚΟΥΑΡΕΚ ΤΑΡΝΟΒΣΚΙ ΓΚΟΡΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
SDYUSHOR ST. PET. 4vs
FK YADRO 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΙΡΑΖΑ ΤΑΛΙΝ 6vs
ΡΑΣΙΚΟΥ ΤΖΟΚΕΡ 4
ΤΕΛΙΚΟ
METEOR BALASHIKHA 1vs
OLIMPIK MYTISHCHI 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΙΤ ΙΖΧΕΒΣΚ 3vs
ULYANOVSK YOUTH 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚAΡΧΙΝΓΚ 6vs
SC OLCHING 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥAΝΓΚ ΝΑΜ 0vs
BINH DINH 0
ΤΕΛΙΚΟ
SLAVICIN 4vs
LR CRYSTAL 5
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΡΙΝΤΕΚ ΜΙΣΤΕΚ 0vs
ΦΚ ΠΡΟΣΤΕΖΟΒ 0
ΤΕΛΙΚΟ
DINAMO S. PETERSBURG 0vs
ΠΣΚΟΦ 747 2
ΤΕΛΙΚΟ
SVG PITTEN 6vs
CASINO BADEN AC 3
ΤΕΛΙΚΟ
ZBROJOVKA BRNO B 2vs
ΖΛΙΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
SK ΜΠΕΝΕΣΟΦ 2vs
NERATOVICE-BYSKOVICE 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΡAΝΤΕΚ ΚΡAΛΟΒΕ 3vs
KOLIN 3
ΤΕΛΙΚΟ
UNIA DABROWA GOR. 1vs
DRZEWIARZ JASIENICA 1
ΤΕΛΙΚΟ
METALURGISTUL CUGIR 4vs
STICLA ARIESUL TURDA 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΚΟΛ ΧΟΣΤΟΥΝ 0vs
HOROVICKO 3
ΤΕΛΙΚΟ
TERA VILNIUS 0vs
FC VILNIUS 8
ΤΕΛΙΚΟ
SU TILLMITSCH 3vs
SV KLOECH 1
ΤΕΛΙΚΟ
GROSSKLEIN 3vs
FLAVIA SOLVA 1
ΤΕΛΙΚΟ
SV DONAU KLAGENFURT 3vs
ASKO WOLFNITZ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΡAΝΙ ΜΑΡΤΒΙΛΙ 2vs
ΜΠΑΚΧΜAΡΟ ΤΣΟΚΧΑΤAΟΥΡΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
BS POLONIA BYTOM 3vs
RKS RADOMSKO 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΣΚΟΦ 1vs
ΜΠΡΝΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΛΟΥΓΚΑ 0vs
ΟΥΡΟΖΝΙ ΚΡAΣΝΟΝΤΑΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΑΡΠAΡΝΙΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ 7vs
SIARKA TARNOBRZEG 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΙΤΣΙ 71 2vs
ΓΚΟΡΝΙΚ ΛΕΤΖΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
FK LESTANE 5vs
FK KOMGRAP 1
ΤΕΛΙΚΟ
GKS KATOWICE 4vs
ΚΛΟΥΚΣΜΠΟΡΓΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MKS SIEMIANOWICZANKA 1vs
ΣΛΑΣΚ ΣΒΙΕΤΟΛΟΒΙΤΣΕ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ ΣΟΣΝΟΒΙΕΤΣ 1vs
ΟΝΤΡΑ ΟΠΟΛΕ 5
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΥΝΤΙΚ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ 1vs
GORNIK II ZABRZE 2
ΤΕΛΙΚΟ
FK JEDINSTVO UB 3vs
FK VRSAC 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΣΖΟ ΟΣΤΡΟΒΙΤΣΕ 1vs
STAL KRASNIK 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΙΜΠΙΑ ΖΑΜΠΡΟΦ 3vs
POLONIA WARSZAWA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤΑΛ ΣΤAΛΟΒΑ ΒΟΛΑ 0vs
ΡΕΖΟΒΙΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ ΙΙ 2vs
HURAGAN MORAG 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΒΕΖΝΤΑ ΣΕΝΤ ΠΕΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ 1vs
ΛΕΝΙΝΓΚΡΑΝΤ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΧΡΟΜΠΡΙ ΓΚΛΟΓΚΟΒ 0vs
SLEZA WROCLAW 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΙΒΙΙ ΡΙΧ 4vs
ΝΙΚΟΠΟΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΛΕΚΙΤΝΙ ΣΤΑΡΓΚAΡΝΤ Σ. 0vs
ΚΕΜΙΚ ΠΟΛΙΣ 1
MT GRAVATT HAWKS -vs
BARDON LATROBE -
AS BUZIAS -vs
GHIRODA GIARMATA -
ΝAΦΤΑ -vs
NK PODVINCI -
ΛΕΧΙΑ ΙΙ ΠΟΖΝΑ -vs
LECHIA ZIELONA GORA -
ΝΙΕΤΣΙΕΤΖΑ -vs
ΣΤΑΛ ΡΖΕΣΖΟΒ -
ΜΠΑΝΤ ΓΚΛΕΙΤΣΕΝΜΠΕΡΓΚ -vs
FEHRING -
SOSNICA GLIWICE -vs
RUCH KOZLOW -
ΣΧΡΟΜΠΡΙ ΓΚΛΟΓΚΟΒ -vs
SWIT SKOLWIN -
ΜΕΤΑΛΑΚ -vs
ΝΟΒΙ ΠΑΖAΡ -
ΒΟΡΟΥ ΧΕΛΙΟΣ -vs
NOMME UNITED -
ΜΠΡΟΝ ΡΑΝΤΟΜ U19 -vs
ΟΡΛΕΤΑ ΡΑΝΤΖΙΝ ΠΟΝΤΛAΣΚΙ -
ΖAΡΚΟΒΟ -vs
ΣΙΝΤΕΛΙΤΣ -
ΓΚΣ ΓΙAΣΤΡΕΜΠΙ -vs
ΠΟΥΣΖΚA ΝΙΕΠΟΛΟΜΙΣΕ -
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΟΤΡΟΚΟΒΙΤΣΕ -vs
STRANI -
ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ ΣΟΣΝΟΒΙΕΤΣ -vs
ΡΟΥΧ ΧΟΡΖΟΦ -
ΝΙΕΤΣΙΕΤΖΑ -vs
ΧΕΤΜΑΝ ΖAΜΟΣΚ -
ΚΑΡΑΜΠAΚΧ ΒΙΕΝ. -vs
ΒΙΕΝΕΡ ΛAΙΝΙΕΝ -
Ο Καρμέλο... ζάλισε τον Ζάιον με τις κινήσεις του και... εκτέλεσε μπροστά του,
Στο... σχολείο για μάθημα πήγε ο Καρμέλο τον Ζάιον.
Ο παίκτης των Μπλέιζερς ζάλισε τον σταρ των Πέλικανς με φοβερή προσποίηση και... εκτέλεσε για 2.
Γίγας Μέλο!