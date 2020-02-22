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ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑPortland Trail Blazers
ΔΕΙΤΕ ΤΑ LIVE

Ο Καρμέλο... χάζεψε τον Ζάιον με φοβερές προσποιήσεις! (vid)

Ο Καρμέλο... χάζεψε τον Ζάιον με φοβερές προσποιήσεις! (vid)

Ο Καρμέλο... χάζεψε τον Ζάιον με φοβερές προσποιήσεις! (vid)

Ο Καρμέλο... ζάλισε τον Ζάιον με τις κινήσεις του και... εκτέλεσε μπροστά του,

Στο... σχολείο για μάθημα πήγε ο Καρμέλο τον Ζάιον.

Ο παίκτης των Μπλέιζερς ζάλισε τον σταρ των Πέλικανς με φοβερή προσποίηση και... εκτέλεσε για 2.

Γίγας Μέλο!

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