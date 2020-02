Ο Ουέστμπρουκ έδωσε αγκωνιά, πλακώθηκε με όποιον βρήκε και αποβλήθηκε, ενώ η ομάδα του ήταν 35 πόντους μπροστά! (vids)

Το παιχνίδι των Ουόριορς με τους Ρόκετς είχε ξεκάθαρο νικητή, αλλά και αρνητικό πρωταγωνιστή.

Ο Ράσελ Ουέστμπρουκ και ενώ η ομάδα του ήταν μπροστά με 35 πόντους, έριξε αγκωνιά στον αντίπαλο του και όταν του ζήτησαν τον λόγο τα... έβαλε με όποιον βρήκε. Αρπάχτηκε με όσους ήταν στο παρκέ, πήγε προς τον πάγκο και μιλούσε σε Ουίγκινς και Τόμπσον, συνέχισε να είναι έξαλλος, πριν αποβληθεί και φύγει τελικά από το παιχνίδι.

The Rockets were up by 35 when Westbrook got ejected after getting into it with some Warriors players. pic.twitter.com/fgHuh1ZqCv

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) February 21, 2020