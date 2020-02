Ουίλιαμσον: «Προσπαθώ να βάλω την ομάδα μου στα playoffs, αν κερδίσω και το ROY θα είναι ωραία» (vid)

Ο νεαρός ρούκι επέστρεψε στην δράση μετά τον τραυματισμό του και έχει προλάβει να είναι ήδη εντυπωσιακός. Ο Ουίλιαμσον παρόλο που δεν έπαιξε στην αρχή της σεζόν, έχει μπει στην κουβέντα για τον καλύτερο ρούκι, αλλά όπως παραδέχτηκε και ο ίδιος ο πρωταρχικός σκοπός του είναι να μπει με τους Πέλικανς στα playoffs και έπειτα να δει τι θα γίνει με το ROY.

«Ειλικρινά, απλά προσπαθώ να πάρω με την ομάδα μου μια θέση στα playoffs. Αν κερδίσω και το βραβείο του ρούκι της σεζόν, θα είναι ωραία, αν όχι και πάλι όλα καλά».

“Honestly, I’m just tryna get a playoff spot for my team. If I win [ROY], it’s nice, but if not, it’s fine.”

Zion says he’s worried about the playoffs and not the ROY race. (via @Rachel__Nichols) pic.twitter.com/nWBlP0tS8W

