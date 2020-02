Χάρντεν: «Αν δεν με είχαν δώσει οι Θάντερ, θα είχαμε πάρει πρωτάθλημα» (pic)

Οι Θάντερ είχαν την ευκαιρία να έπαιρναν ένα πρωτάθλημα αν είχαν φερθεί διαφορετικά με την περίπτωση του Τζέιμς Χάρντεν. Ο «Μούσιας» παραδέχτηκε ότι με τον Ντουράντ και τον Ουέστμπρουκ στο πλευρό του είχαν την ευκαιρία τα τρία χρόνια (2009-2012) που έμεινε στην Οκλαχόμα να τα είχαν καταφέρει καλύτερα.

Ο Χάρντεν δεν είχε συμφωνήσει για επέκταση συνεργασίας με την Οκλαχόμα και έτσι έγινε ανταλλαγή το καλοκαίρι του 2012 για τους Κέβιν Μάρτιν και Τζέρεμι Λαμπ , με την τριάδα να διαλύεται και τελικά να φεύγει και ο Ντουράντ. Ο ηγέτης του Χιούστον σχολίασε πως αν δεν είχε γίνει ανταλλαγή τότε, θα είχε κερδίσει πρωτάθλημα στην Οκλαχόμα.

«Θα κερδίζαμε σίγουρα!Ήμουν εκεί τρία χρόνια. Από όποια ομάδα χάσαμε κέρδισε τον τίτλο».

James Harden says a championship was coming to OKC if he didn't get traded. pic.twitter.com/hCGg5ZEz0a

— ESPN (@espn) February 19, 2020